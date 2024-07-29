唐振辉：宗教信仰各有发展空间 但不允许逾越和谐红线

新加坡是个世俗国家，不同宗教信仰都享有各自的发展空间，但政府绝不允许贬低或诋毁其他宗教的行为，因为一旦逾越这条红线，就会引发严重后果，危及我国得来不易的社会和谐。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，星期一（7月29日）在星展银行的年度“迈向未来周”（FutureForward Week）活动上发表讲话，并从他的个人经历说明政府对维护宗教和谐的坚持。

身为天主教徒的唐振辉说，作为主理文化和宗教事务的部长，他绝不将自己的信仰带入工作中，而是尽可能参与其他宗教的活动，以示尊重。

以出席九皇爷庆典来说，那不是他的宗教信仰，他应邀参加是因为尊重。“如果我不这么做，而只参加自己宗教的活动，过一段时间，人们或许会希望有一位与他们相同宗教的部长，这是不好的。”

唐振辉也提到，今时今日的新加坡文化多元、各种族和宗教和谐共处，新加坡人或许习以为常，但这一切并非理所当然，而是政府从建国初期就努力建立制度和结构，确保国家为少数宗教和种族留出空间，维护他们的权益。

例如，由建国元勋拉惹勒南倡议设立的少数种族权利总统理事会，以及政府在1989年实行、用于维持组屋区种族比例平衡的种族融合政策。

唐振辉的发言，正好呼应国务资政李显龙上周在新加坡基督教全国教会理事会活动上的讲话。李资政当时指出， 随着社会演变，政府处理种族和宗教这类敏感课题的方式也会调整，但完全不再需要政府引导的情况不太可能出现。

唐振辉：维护团结意识文化认同感 将变得更重要

唐振辉也在星期一的活动上，就如何应对日益复杂的世界发表看法。他说，当今世界充满聚集身份差异的纷争和冲突，加剧了人们之间的分歧。“我认为，维护我们的团结意识、我们的文化认同感……将变得越来越重要。这正是文社青部的工作。”

唐振辉也谈到，政府和公司企业“没有什么不同”，目标都是建设一个更包容的新加坡。

他举例，星展银行基金会与新协立（SG Enable）合作，从今年开始为自闭症、智障和残障者等特需群体及他们的看护者，制定免费培训计划，这说明企业和非营利组织可以携手帮助弱势群体。

“迈向未来周”今年进入第五年，这是星展银行为员工举办的年度学习活动。活动现场也展示了集团如何借助科技如人工智能技术等，协助员工精进业务，在职场和生活中得到更好的发展。