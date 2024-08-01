醉花林捐1万8000元推广传统音乐发展 黄海庆捐10万元善款给五团体

醉花林俱乐部8月1日举行新届董事会就职典礼，捐出1万8000元推广传统音乐发展，董事会总理黄海庆也以个人名义，捐出10万元善款给本地五个慈善团体。

《联合早报》早前报道，醉花林俱乐部经过6月23日选举，以及6月28日复选，成立新届董事会。本届董事会由连任总理黄海庆领导，任期是2024年至2026年。

董事会星期四（8月1日）在醉花林俱乐部举行就职典礼，逾500人参与其盛。醉花林银河民族乐团演奏传统潮乐，为这场盛宴掀开序幕。典礼上，黄海庆带领新届董事会，在主宾我国副总理王瑞杰的见证下宣誓就职。随后，醉花林董事会第一副总理林雍杰颁发长期服务奖给蔡纪典和潘国驹教授，感谢他们多年来为醉花林俱乐部做出贡献。潘国驹教授因事缺席。

为了推动传统音乐发展，醉花林俱乐部各捐赠3000元给陶融儒乐社、余娱儒乐社、华声音乐社、潮剧联谊社、醉花林潮曲潮剧艺术研究会和老赛桃源潮剧团。

黄海庆致辞时说，醉花林179年来见证新马潮人社群的发展，守护潮州历史文化，参与社会公益慈善。他承诺：“新一届董事将团结一致，群策群力，共同谱写醉花林故事的下一个篇章。”他也以个人名义捐出10万元善款，五个受益组织为善济医社、慈济基金会、同济医院、众弘福利协会和勿洛公民咨询委员会社区发展福利基金，各获2万元。

主宾副总理王瑞杰在致辞中提到：“醉花林热心公益，捐款给不同的文化组织和慈善团体，帮助社会里有需要的不同群体。”他感谢醉花林不论在凝聚潮州社群，或推广华族传统文化，还是公益事业，都尽心尽力为人民服务。

他相信醉花林和其他社团定能再接再厉，汇集力量和资源，一起造福更广大的本地社群，为新加坡做出更多贡献。