新加坡理工学院人力资源学习节 三方合作培养未来人才

善用人力资源管理将帮助新加坡应对劳动力紧缺的问题，新加坡理工学院与政府及业者合作，开设人力资源的相关课程与工作坊，并设立奖学金，以培养人力资源领域的人才。

星期五（8月2日）新加坡理工学院举办了第二届人力资源学习节（HR Learning Fest）。

颜晓芳：在老龄化趋势下推广灵活工作安排 人力资源专业人员至关重要

教育部兼人力部政务部长颜晓芳在活动致辞时说，新加坡的劳动力市场有限，需要不断改善工作场所要求，推广灵活的工作安排，从而在人口老龄化的趋势中，兼顾居民既要工作又要肩负护理责任的需求。因此，负责人力资源的专业人员，在建立包容和信任的工作环境、连接雇主和员工以平衡企业和个人需求的过程中，扮演了重要角色。

颜晓芳说：“政府将与人力资源专才学会、高等院校和业界伙伴等合作，继续支持新加坡的经济发展，提高组织的灵活性和生产力。 ”

劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）与新加坡理工学院签订了谅解备忘录，将共同为学校学生、人力资源业者教授相关技能与知识，帮助企业推行公平与良好的雇佣条例，以满足企业和职员不断变化的需求。

在举办研讨会之外，双方将为持续教育与培训（CET）的学员，合力开发有关灵活工作安排的短期课程，这项受人力资源专才学会认证的课程计划在今年年底推出。

新加坡理工学院也与中国银河证券、新加坡麦当劳、人力资源专才学会、人力资源咨询公司 Elitez、佳通轮胎（Giti-Tire）和能者快递（Ninja Van）六家业界合作伙伴签署谅解备忘录，为学校学生和CET学员提供讲座、培训指导、实习机会等。

人力资源专才学会总裁沙达亚士南（Aslam Sardar）说：“这项合作将使教育课程与行业标准保持一致，并提供了最好的实践与应用。我们不仅培养出新一代人力资源专业人员，还将推动这一领域在实践上的进步，从而提高新加坡的竞争力。”