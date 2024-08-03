男子一个月五次 潜咖啡馆过夜

前科累累的48岁男子，一个月至少五次擅闯咖啡馆过夜，在里头洗衣、为手机充电、呼呼大睡，店家察觉异样，查看电眼画面才报警，但男子却不理警告，继续擅闯行为，最终落网。

被告麦耀龙（48岁，译音）面对五项抵触杂项（公共秩序和滋扰）法令的控状，他承认其中三项，余项交由法官下判时一并考量。

案情显示，被告原本与父母同住，但因与父母关系不亲密，案发期间并未居住在父母家。

事发地点是位于冰淇淋博物馆内的咖啡馆，该咖啡馆每天从早上10时营业至晚上9时。由于部分区域不上锁，因此店员会在每天打烊后，用防护栏封锁该区域。

2023年1月26日晚上10时40分，店主报警称通过实时监控摄像，看到一名陌生男子进入咖啡馆，而这一情况已持续好几周。

调查揭露，被告在一个月内五到六次闯入咖啡馆过夜。被告抵达咖啡馆后，会跨越防护栏，擅闯入内。

除了使用咖啡馆的厕所，被告还会躺在沙发上休息、使用咖啡馆插座为手机充电，甚至在咖啡馆内洗衣服。

店主察觉异样，特地在咖啡馆打烊后，远程监视电眼画面，等着被告出现，随后报警。

警方抵达后，被告试图躲避，但最终在咖啡馆内被发现。警方指示被告离开，并警告他别再擅闯咖啡馆。

事后，监控摄像头拍到被告在2023年1月27日和28日又进入已经打烊的咖啡馆。到了29日，被告再一次擅闯，店主再次报警。警方指示被告离开，别再擅闯咖啡馆。

法官最终判被告罚款3000元，否则须坐牢12天代替。被告并未支付罚款，因此入狱。

《新明日报》记者星期六（8月3日）早上走访事发地点，发现咖啡馆设在露天的场地，里面有多个座位等设备，而且也没有任何门可以上锁。据悉打烊后，员工只是在入口处拉一条绳子进行封锁，被告相信有机可趁，入内过夜。

完整报道，请翻阅2024年8月3日的《新明日报》。