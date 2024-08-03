女皇镇首届乐龄节 展示亲年长者服务和设施

为家里墙壁和家具刷上反差更大的颜色，把日历和时钟摆放在最显眼位置，或是在抽屉外贴纸标示里头装有什么物件。这些方式都可以用来帮助患失智症的老人重新布置住所，以更好地配合他们的需求。

护联中心和新加坡失智症机构携手开发了名为“亲失智症病患组屋住房VR”（https://cloudexpo.hiverlab.com/DFHome/）的网页和照顾失智症的网上资料库（https://www.dementiahub.sg/resources/），教导公众如何改善失智症患者的生活。除了家居布置方面的建议，也为看护者提供适合失智症病人的食谱和活动等。

许多年长者可能因为中风或患上失智症等问题出现吞咽困难，一家专门提供吞咽困难症餐饮的社会企业也在一项路演中展示产品，这种名为温和食物（GentleFoods）的产品，是特别为有吞咽问题的人群制作的软糯食物，或是经过处理与搅碎的食物。

温和食物包括马来椰浆饭、鸡饭等本地口味的食物，在口味上适合本地人，但是食物经过搅碎，适合有吞咽问题的年长者食用。食物经过速冻，必须在加热后食用。

约2000名乐龄者参观路演

女皇镇选区主办首届乐龄节，星期六和星期天（8月3日和4日）在星悦汇（The Star Vista）举行展览路演，邀请约2000名乐龄者到场参观。展览路演向居民展示各种能在不同层面帮助他们度过老年生活的服务和科技产品。“亲失智症病患组屋住房VR”和温和食物，都是参与乐龄节的项目。

教育部长陈振声以丹戎巴葛集选区基层顾问的身份，与文化、社区及青年部兼社会及家庭发展部高级政务次长蔡瑞隆一起担任乐龄节的主宾。也负责女皇镇基层事务的丹戎巴葛集选区议员蔡瑞隆指出，女皇镇选区每10个居民中，就有三人超过60岁，需要从不同层面照顾乐龄者的需要，包括在家中的起居安全和在社区里的服务和设施等。

蔡瑞隆说：“首届乐龄节证明了我们坚定不移地为年长者提供所需的工具、技术和支持，使他们能够过上健康、充满活力和有意义的生活。”

60岁的李顺丽参观乐龄节展览时受访说，由狮子乐龄之友协会展示的可监测健康指数仪器，对年长者非常有用。其他如失智症病患手机应用CARA，可以帮助失智症患者的看护者。

也是乐龄义工的李顺丽说，结合这些对老人有用的资源后在路演上展示，可以让前来参观的乐龄者更有印象，而且通过社区的组织带领，这些年长者会更乐意结伴参观。