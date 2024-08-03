圣淘沙西乐索海滩重开 业者盼顾客早日回流

圣淘沙西乐索海滩在油污清理工作完成后终于重开，生意受影响好一段日子的业者松了一口气，如今只盼顾客尽快回流。

西乐索（Siloso）海滩星期六（8月3日）上午正式重新开放。国家环境局定期监测这片海滩的水质，确定水质已恢复到正常水平。

圣淘沙Ola Beach Club为划皮艇和香蕉船等水上活动提供服务。公司营销主管白俊（June Baek）说，所有水上活动的预订在6月中旬发生漏油事件后立刻取消，他们的餐厅虽然继续营业，但生意锐减了一半，直到近两周生意才逐渐恢复到70%至80%。他希望如今水上活动重启，生意会更好。

花柏山休闲集团营运与资产发展处长彭甄玲受访时说：“自从漏油事故发生后，为了配合油污清理工作，我们的夜间表演时光之翼关闭了五个星期。”

她说，时光之翼7月23日重开后，客流量至今已恢复了80%，希望到了9月，生意能够恢复如初。

公众黄嘉欣（24岁，补习教师）受访时说，自从漏油事故发生后，她就没到圣淘沙来，直到在网上看到西乐索海滩可以恢复水上活动了，便趁周末跟朋友结伴来玩水，并在此用餐。

6月14日巴西班让码头两船碰撞造成漏油，圣淘沙水域出现了大片油渍，岛上三个海滩马上关闭以进行清理工作，公众也不许在那里游泳或进行水上活动。

发生漏油后，当局立即部署了围油栏，防止油污扩散到其他地区。当局也出动收油机（oil skimmer machines）清除浮在水面上的油污，并在海岸线部署了吸油围栏，吸收无法撇除的残余浮油。

圣淘沙西乐索海滩星期六恢复水上活动，由于刚好是周末，许多人携带老小前来享受洁净的沙滩和清澈的海水。（吴先邦摄）

300受训员工参与油污清理工作 450义工助清除残余焦油球和海洋垃圾

共有300名受训员工参与了圣淘沙丹戎海滩、巴拉湾海滩以及西乐索海滩的油污清理工作。到了较后阶段，另有450名义工前去帮忙清除西乐索海滩的残余焦油球（tar balls）和海洋垃圾。

义工黄士盛（19岁，南洋理工学院学生）说，他看了新闻报道后，决定报名参加海滩清洁工作。他在7月27日与28日连续两天，从兀兰住家搭乘一个半小时的地铁到圣淘沙，从早上9时到上午11时清除海滩的残余焦油球。

黄士盛说，他抵达海滩时发现那里已清理得相当干净，他捡到的焦油球大多数都很小颗。

公众若发现海滩上有焦油球，可向圣淘沙的巡逻人员通报，或是到西乐索海滩的两处巡逻塔领取金属钳子、麻布袋和竹耙等工具，动手帮忙清理。

圣淘沙西乐索海滩重开，马上聚集了许多水上活动爱好者，沙滩上重现不见了好一阵子的热烈气氛。（吴先邦摄）

永续发展与环境部长傅海燕、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉，以及裕廊集选区议员谢曜全星期六出席了西乐索海滩的重开仪式。

傅海燕过后说：“西乐索海滩重新开放反映了在政府机构的领导，以及所有员工、专家、承包商和义工的支持下，清理油渍的工作取得了成功。我们衷心感谢大家的耐心和辛勤付出，这对于恢复我们海岸的自然美景、恢复水上活动和海滨商业活动至关重要。”