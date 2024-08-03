近6万公众共襄盛举 恭锡街时隔超过半世纪再办七夕节庆祝活动

为庆祝农历七月初七的七夕节，牛车水举办为期一周的七夕节民俗村活动。星期六（8月3日）在恭锡街举行的七夕乞巧嘉年华，让公众通过小游戏了解传统节日。冈州会馆和台山黄家馆也分别邀请文化奖得主希尼尔与林高举办诗词工作坊。

今年的七夕乞巧嘉年华和庆祝活动由文化企业Bridging Generation和丹戎巴葛中峇鲁基层组织联办，并由超过20个宗乡会馆与相关组织，以及新加坡旅游局和文物局支持。去年首次举办类似的七夕节庆祝活动，由六个会馆联合主办。

七夕节也称为乞巧节，最早可追溯至汉代，与牛郎织女在鹊桥相会的传说相关。妇女会在这一天向织女乞求能像织女那样心灵手巧，并觅得如意郎君和美满婚姻。

总理黄循财在丹戎巴葛集选区议员陈振声、英兰妮、陈圣辉、蔡瑞隆和祖安清心，以及拉丁马士区议员杨益财的陪同下，出席星期六在恭锡街举行的七夕乞巧嘉年华。

黄总理致辞时说，虽然七夕是华人传统节日，但就如星期六的活动一样，其他种族国人也欢迎参与，这凸显了我国的多元文化特色，更象征了人民的团结一致。

这也是黄总理走访全国不同选区的其中一项活动，他希望可以通过邻里活动等平台接触到更多来自不同背景的新加坡人，聆听并了解民意。

也是总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长的英兰妮受访时说：“丹戎巴葛区历史文化丰富且新旧交错，因此在这里推广文化和传统活动非常合适。”

恭锡街当天也举行一系列活动和表演节目，吸引将近6万名公众参与，包括学习制作七夕特色糕点巧果。巧果是一种油炸小点心，主要由面粉、糖和蜜制作而成。

公众黄欣仪（42岁，银行人员）对农历新年和中秋节之外的传统节日不甚了解，不过她认为传统文化蕴含着良好的价值观，因此带着两个孩子前来感染七夕节日气氛。

活动多样适合多年龄层 粤剧大戏粉墨登场

8月4日至11日期间，庆祝活动将移师牛车水广场。七夕节民俗村（Qixi Fest Village）的节目和活动多样且适合不同年龄层，包括智力游戏、“讲古佬”说书、糕点制作和歌曲创作。冈州会馆的粤剧大戏也将一连七日，在牛车水广场舞台粉墨登场。

冈州会馆理事长卢慧敏说，恭锡街从前就是本地七夕节庆祝活动的集中地，因此这个活动时隔超过半个世纪重回旧址，意义非凡。

Bridging Generation首席执行官黄鈺清是本次活动的负责人，也是冈州会馆的成员。她去年刚出版了《七夕节》一书，梳理七夕节在本地的历史。

她说：“七夕节不仅是牛郎织女的故事，更可以推广和宣导心灵手巧和精益求精等优良品格。本次活动同时也纪念早期为新加坡做出贡献的女性移民，如妈姐和红头巾。”