厕所缺保养 实龙岗咖啡店被令停业一天

洗手盆有陈年污垢、马桶盖坏掉及垃圾桶破裂，实龙岗中心一家咖啡店因被指没维护好厕所卫生设备和缺乏妥当保养，被下令停业一天。

这家被勒令停业的Good Food Park咖啡店，位于实龙岗中心第204座一楼，该店在星期五（8月2日）已经停业一天。

位于实龙岗第204座的Good Food Park咖啡店因厕所卫生问题，在12个月内被扣12分和罚款1100元。（吴伟国摄）

根据食品局发布在网站的文告指出，该咖啡店是因两次被发现没维护好厕所的卫生设备、一次被发现没有保持厕所干净且缺乏妥当保养，每次各被扣四分，并且一共被罚款1100元。

根据条例，在12个月内被扣12分或以上的咖啡店或小吃店，可被吊销执照一日至三日。

食品局在文告中强调，当局高度重视这些违法行为，并提醒业者时刻遵守良好的食品和个人卫生习惯，包括只雇用有注册的食品处理人员及妥善维护和保养包括厕所在内的所有范围。当局也将毫不犹豫对任何违反条例者采取严厉行动。

记者星期五晚上走访该咖啡店时，看到墙壁贴着一张“停业一天进行清洗”的告示。隔天早上再度走访该处时，不愿具名的咖啡店员工透露，此前他们是因为洗手盆有陈年污垢、马桶盖坏掉及垃圾桶破裂等问题而被扣分。

员工说，当局人员每个月都会定期前来检查，而他们在接到反馈后，都已经对此做出改善，甚至找人来打磨，将洗手盆的污垢都清理干净。

员工说，他们目前有两名清洁员工，每日早、中、晚各三次打扫厕所，而且其他员工若是看到厕所肮脏后，也会主动协助打扫，以确保环境卫生，避免再被扣分。

《新明日报》也联系咖啡店业主欲了解更多详情，但至截稿前没有回应。

完整报道，请翻阅2024年8月4日的《新明日报》。