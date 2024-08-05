唐城坊设复古广播厅 让国人“重新发现丽的呼声”

承载本地几代人回忆的有线电台“丽的呼声”停播多年后，如今在展览会上重新走进大众视野，展会还借用人工智能，让年轻人也认识这个本地曾有的精神粮食发放站。

从星期一（8月5日）起，公众可到唐城坊（Chinatown Point）中庭，参观丽的呼声主题展，重温半世纪前的经典广播节目。

这个展览会名为“重新发现丽的呼声”（Rediscover Rediffusion），展场布置得像个复古广播厅，以中英双语介绍丽的呼声自1949年成立后的历史。这个电台在高峰期，订户曾多达12万个，听众超过72万人；它在2012年停播。在那个消遣选择较少的年代，收听广播是人们的生活日常。

展厅中央的听声亭播放着曾经家喻户晓的广播片段，如小品《妙人妙事：欢喜冤家》和三国故事《桃园三结义》。

参观者只需将听筒放到耳边，或扫描简介上的二维码，即可搭乘“声音时光机”，回到上世纪50年代至70年代，听听当年的招牌节目，如“讲古佬”李大傻用粤语讲故事。

用人工智能介绍丰富馆藏

为吸引更多年轻人参观，展场上还设有人工智能故事生成器（StoryGen）。参观者可在屏幕上选择不同角色和场景，改编《西游记之孙悟空三打白骨精》《花木兰》等大家都熟悉的故事。

国家图书馆管理局规划与发展副处长陈伟明受访时说，很多人不熟悉档案馆的馆藏，因此馆方希望通过多元方式，将丰富的馆藏介绍给更多人。

“不仅老一辈人能欣赏，借助人工智能技术也能够吸引到年轻人。”

丽的呼声主席张美香说，牛车水是现代人重温旧时记忆的好去处。“我认为复古不是简单的复制或修复，而是让过去的声音与新世代交流互动。”

展览的复古造型与商场店铺形成鲜明对比，“丽的呼声”四字更是吸引年长者驻足。公众谢柏樑（77岁）受访时说，“李大傻讲古”是他小时候每天必听的广播节目。

“尽管那时候听不懂故事，但仍然期待和大人们围在一起听故事的氛围。看到丽的呼声和李大傻的名字，我瞬间感觉从70多岁回到了七岁。”

公众区友梁（71岁）也说，这个展览唤起了他久远的记忆。“母亲有一台盒式收音机，我们就一起听方言节目。那时我才10多岁，现在都老了。”

在唐城坊中庭的展览于8月18日结束后，部分展品将移至四楼的唐城图书馆，预计开放到2025年初。

这个展览是图管局的图书馆及档案馆蓝图（Libraries and Archives Blueprint 2025，简称LAB25）的项目之一；此蓝图旨在让图书馆和档案馆的资源走进邻里，述说新加坡的故事。