助员工提升数码技能 杂货批发老字号林声发获奖

黄俊恒

发布 /
发布 / 2024年8月5日 8:36 PM
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉（中）颁发职场转型卓越奖给拥有八十年历史的本地杂货批发老字号林声发，由第三代管理人林日聪（右）代为领奖。左为劳动力发展局局长梅铭仪。（林明顺摄）
贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉（中）颁发职场转型卓越奖给拥有八十年历史的本地杂货批发老字号林声发，由第三代管理人林日聪（右）代为领奖。左为劳动力发展局局长梅铭仪。（林明顺摄）

字体大小:

销售经理郭贵民（60岁）是拥有八十年历史的本地杂货批发老字号林声发（Lim Siang Huat）的老员工。公司虽然已通过数码化转型，使用新的电子系统记录货物库存和客户订单等信息，但并没有很好地帮助他提高工作效率。

今年3月，公司让他接受劳动力发展局转业计划的培训，学习如何通过新电子系统进行数据分析和销售预测等。

郭贵民说：“在这之前，我们的销售模式主要依赖上门推销或盲目地打电话。不过利用数据分析等工具后，我们可以更好地预测客户需求和分析趋势，比如在佳节时期提高个别商品的进货量。”

林声发于星期一（8月5日）获颁首届职场转型卓越奖（Workplace Transformation Awards）。这项奖项肯定转型成功，并帮助雇员实现技能提升的批发贸易企业。

该奖项是配合批发贸易领域就业与培训协调处（Jobs-Skills Integrator for Wholesale Trade）的成立而颁发的。

工商联合总会将带领批发贸易业 培训雇员优化流程

接下来三年，新加坡工商联合总会将带头推行系列计划，帮助批发贸易企业进行劳动队伍转型和职员培训，并为中途转业雇员提供技能提升和重新部署等机会，发掘有潜能的工作及填补技能缺口。

新加坡企业发展局星期一发文告宣布，委任新加坡工商联合总会（SBF）带领落实批发贸易领域的就业与培训协调处计划。

政府是在去年财政预算案中宣布成立就业与培训协调处，率先针对三个有更多成熟员工和中小企业的领域，即精密工程、零售和批发贸易业，优化并落实雇员的专业技能培训，在技能培训领域为雇主和雇员提供支持。

批发贸易业占GDP 20%以上

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一为计划主持推介时说，批发贸易业占新加坡国内生产总值（GDP）超过20%，共有超过5万家企业，去年提供了约30万个就业机会。

陈圣辉说：“在2030年贸易策略下，其中一个优先事项是鼓励企业与时俱进，跟上数码和绿色产业等大趋势，优化工作流程或改变商业模式。”

协调处由新加坡工商联合总会和企业发展局共同领导，并由劳动力发展局和精深技能发展局支持。

工商联合总会执行总裁郭柄汛受访时说：“除了帮助雇员带来更好的薪资收入和就业前景，我们也将帮助企业优化工作流程，在招聘等方面提高效率。”

在与企业接洽并了解雇主和雇员的实际需求后，协调处将与六个行业伙伴合作，包括新加坡管理学院和职场社交平台领英（LinkedIn），更新或制定新培训计划。

领英亚太区董事总经理洪雍华说，中小企业因公众认知度不足和规模太小而在招聘过程中面对挑战，因此领英将通过人工智能，帮助他们吸引拥有关键技能的应聘者。

中小企业Franco-Asian Enterprises执行总监贝利（Julien Bely，49岁）说：“我们不仅要通过科技提高工作效率，也需要鼓励雇员积极创新并提升技能。”

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容

Pantry News Talk
Lianhe Zaobao Club