助员工提升数码技能 杂货批发老字号林声发获奖

销售经理郭贵民（60岁）是拥有八十年历史的本地杂货批发老字号林声发（Lim Siang Huat）的老员工。公司虽然已通过数码化转型，使用新的电子系统记录货物库存和客户订单等信息，但并没有很好地帮助他提高工作效率。

今年3月，公司让他接受劳动力发展局转业计划的培训，学习如何通过新电子系统进行数据分析和销售预测等。

郭贵民说：“在这之前，我们的销售模式主要依赖上门推销或盲目地打电话。不过利用数据分析等工具后，我们可以更好地预测客户需求和分析趋势，比如在佳节时期提高个别商品的进货量。”

林声发于星期一（8月5日）获颁首届职场转型卓越奖（Workplace Transformation Awards）。这项奖项肯定转型成功，并帮助雇员实现技能提升的批发贸易企业。

该奖项是配合批发贸易领域就业与培训协调处（Jobs-Skills Integrator for Wholesale Trade）的成立而颁发的。

工商联合总会将带领批发贸易业 培训雇员优化流程

接下来三年，新加坡工商联合总会将带头推行系列计划，帮助批发贸易企业进行劳动队伍转型和职员培训，并为中途转业雇员提供技能提升和重新部署等机会，发掘有潜能的工作及填补技能缺口。

新加坡企业发展局星期一发文告宣布，委任新加坡工商联合总会（SBF）带领落实批发贸易领域的就业与培训协调处计划。

政府是在去年财政预算案中宣布成立就业与培训协调处，率先针对三个有更多成熟员工和中小企业的领域，即精密工程、零售和批发贸易业，优化并落实雇员的专业技能培训，在技能培训领域为雇主和雇员提供支持。

批发贸易业占GDP 20%以上

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期一为计划主持推介时说，批发贸易业占新加坡国内生产总值（GDP）超过20%，共有超过5万家企业，去年提供了约30万个就业机会。

陈圣辉说：“在2030年贸易策略下，其中一个优先事项是鼓励企业与时俱进，跟上数码和绿色产业等大趋势，优化工作流程或改变商业模式。”

协调处由新加坡工商联合总会和企业发展局共同领导，并由劳动力发展局和精深技能发展局支持。

工商联合总会执行总裁郭柄汛受访时说：“除了帮助雇员带来更好的薪资收入和就业前景，我们也将帮助企业优化工作流程，在招聘等方面提高效率。”

在与企业接洽并了解雇主和雇员的实际需求后，协调处将与六个行业伙伴合作，包括新加坡管理学院和职场社交平台领英（LinkedIn），更新或制定新培训计划。

领英亚太区董事总经理洪雍华说，中小企业因公众认知度不足和规模太小而在招聘过程中面对挑战，因此领英将通过人工智能，帮助他们吸引拥有关键技能的应聘者。

中小企业Franco-Asian Enterprises执行总监贝利（Julien Bely，49岁）说：“我们不仅要通过科技提高工作效率，也需要鼓励雇员积极创新并提升技能。”