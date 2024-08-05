女释囚重犯率逐渐降低 改造措施成效显著

本地女性释囚两年重犯率稳步下降，最新数据显示，2021年这个重犯率降至15.3%，是五年来最低。监狱署对女性囚犯采取了具针对性的措施和课程，是有效降低重犯率的关键。

监狱署自2016年推出针对女囚的改造措施后，女性释囚两年重犯率自2016年的20.7%，逐年稳步下降，到2021年的15.3%。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期一（8月5日）到樟宜监狱中心的A4狱所，视察女囚培训设施和课程时公布了这些数据。

女性更需要心理和自我价值提升

男性和女性囚犯在改造过程中的需求有所相同，女性往往因身担多种社会角色，因此所面对挑战、创伤和压力也有别于男性。针对男囚犯而设计的改造措施在女囚犯身上效果往往不佳。

高级惩教改造辅导员周凯仪告诉《联合早报》，虽然男性和女性在改造过程中都面临一些相似的需求，例如失业、教育水平低、家庭问题等，但女囚通常都曾遭遇虐待和创伤，导致她们更容易患上精神疾病和陷入药物滥用问题。

其中，有些人与伴侣关系不健康，需要特定的干预措施。有些则因缺乏家庭支持，自我价值感低，且面临经济问题。

周凯仪说：“与男囚相比，女囚在做决定时更容易受伴侣和家庭的影响。”

据她介绍，监狱署针对女囚的改造措施和课程主要关注她们的心理需求，增强自我价值感。在她接触过的女囚中，一些身为人母者不知道该如何面对孩子，一些则为前路茫然而感到不安，她们也可能面临求职困难。在监狱中，还有一些女性经历过产后抑郁症、性暴力和创伤后应激障碍。

女性面临更多社会与家庭期望和压力

菲（化名，50岁）在2023年8月进了戒毒所，以前曾坐牢七年。她透露，她六年级时家里破产，父母离异。从那时起，她就过着没有栖身之所、亲人各散东西的日子，也就是在那个时候她沾染了毒品。

菲说，她七年刑期满后出狱后，对孩子深深的愧疚以及孩子对她的不谅解和怒气，始终如巨石般压在她心头。此外，她还承受着巨大的经济压力，促使她走捷径而再碰毒品，结果去年再进戒毒所。

她说，她总感觉儿子不爱她，这使她对儿子越发感到愧疚，不过在监狱中上课之后，她现在相信自己在明年出狱后有信心面对孩子。“这些课程是我在上一次入狱时没接触过的，现在我出狱后会知道如何和孩子沟通了。”

协助嗜毒女性的本地组织“Women in Recovery Association”（简称WIRA）在女囚服刑期间和回归社会后都为她们提供支持。

WIRA首席研究员陈依琳教授告诉《联合早报》，相对而言，社会和家庭对男性更包容，对女性却有诸多期望和压力。

她举例，在她接触的女囚中不少是当母亲的人，其中好多人都不善于和孩子沟通，一些人甚至在讲座中听到相关描述，才发现原来自己的孩子是特需儿童。

“一些母亲刚出狱就被要求立即回归母亲角色，一些因为须照顾孩子而无法参与互助小组，在这种情况下，她们要如何做到自爱呢？”

开发符合女释囚需求的课程 供多种培训助自立

陈依琳说，WIRA和女释囚进行了五场深入对话，内容记录长达300页，一切只为设法开发出最切合这些女性具体需求的课程。

除了关乎心理健康和赋能的课程外，监狱署也提供美容、美发、烹饪和烘焙等职业培训，确保她们回归社会后能自立。

正如费绍尔所说，我国的重犯率是世界最低之一，但持续争取每一分的减少依然重要，因为这意味着更多囚犯可回归社会，与家人在一起。“我们希望继续加强支持生态系统，为她们提供更多社会支持和机会，帮助她们远离犯罪。”