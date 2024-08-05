女释囚重犯率逐渐降低 改造措施成效显著

郭跃男

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发布 / 2024年8月5日 11:13 PM
内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授和女囚谈话了解她们的需求。（白艳琳摄）
内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授和女囚谈话了解她们的需求。（白艳琳摄）

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本地女性释囚两年重犯率稳步下降，最新数据显示，2021年这个重犯率降至15.3%，是五年来最低。监狱署对女性囚犯采取了具针对性的措施和课程，是有效降低重犯率的关键。

监狱署自2016年推出针对女囚的改造措施后，女性释囚两年重犯率自2016年的20.7%，逐年稳步下降，到2021年的15.3%。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期一（8月5日）到樟宜监狱中心的A4狱所，视察女囚培训设施和课程时公布了这些数据。

女性更需要心理和自我价值提升

男性和女性囚犯在改造过程中的需求有所相同，女性往往因身担多种社会角色，因此所面对挑战、创伤和压力也有别于男性。针对男囚犯而设计的改造措施在女囚犯身上效果往往不佳。

高级惩教改造辅导员周凯仪告诉《联合早报》，虽然男性和女性在改造过程中都面临一些相似的需求，例如失业、教育水平低、家庭问题等，但女囚通常都曾遭遇虐待和创伤，导致她们更容易患上精神疾病和陷入药物滥用问题。

其中，有些人与伴侣关系不健康，需要特定的干预措施。有些则因缺乏家庭支持，自我价值感低，且面临经济问题。

周凯仪说：“与男囚相比，女囚在做决定时更容易受伴侣和家庭的影响。”

据她介绍，监狱署针对女囚的改造措施和课程主要关注她们的心理需求，增强自我价值感。在她接触过的女囚中，一些身为人母者不知道该如何面对孩子，一些则为前路茫然而感到不安，她们也可能面临求职困难。在监狱中，还有一些女性经历过产后抑郁症、性暴力和创伤后应激障碍。

女性面临更多社会与家庭期望和压力

菲（化名，50岁）在2023年8月进了戒毒所，以前曾坐牢七年。她透露，她六年级时家里破产，父母离异。从那时起，她就过着没有栖身之所、亲人各散东西的日子，也就是在那个时候她沾染了毒品。

菲说，她七年刑期满后出狱后，对孩子深深的愧疚以及孩子对她的不谅解和怒气，始终如巨石般压在她心头。此外，她还承受着巨大的经济压力，促使她走捷径而再碰毒品，结果去年再进戒毒所。

她说，她总感觉儿子不爱她，这使她对儿子越发感到愧疚，不过在监狱中上课之后，她现在相信自己在明年出狱后有信心面对孩子。“这些课程是我在上一次入狱时没接触过的，现在我出狱后会知道如何和孩子沟通了。”

协助嗜毒女性的本地组织“Women in Recovery Association”（简称WIRA）在女囚服刑期间和回归社会后都为她们提供支持。

WIRA首席研究员陈依琳教授告诉《联合早报》，相对而言，社会和家庭对男性更包容，对女性却有诸多期望和压力。

她举例，在她接触的女囚中不少是当母亲的人，其中好多人都不善于和孩子沟通，一些人甚至在讲座中听到相关描述，才发现原来自己的孩子是特需儿童。

“一些母亲刚出狱就被要求立即回归母亲角色，一些因为须照顾孩子而无法参与互助小组，在这种情况下，她们要如何做到自爱呢？”

开发符合女释囚需求的课程 供多种培训助自立

陈依琳说，WIRA和女释囚进行了五场深入对话，内容记录长达300页，一切只为设法开发出最切合这些女性具体需求的课程。

除了关乎心理健康和赋能的课程外，监狱署也提供美容、美发、烹饪和烘焙等职业培训，确保她们回归社会后能自立。

正如费绍尔所说，我国的重犯率是世界最低之一，但持续争取每一分的减少依然重要，因为这意味着更多囚犯可回归社会，与家人在一起。“我们希望继续加强支持生态系统，为她们提供更多社会支持和机会，帮助她们远离犯罪。”

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