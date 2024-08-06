宣称可影响或决定DSA结果教练导师 教育部可取消注册资格

所有参与直接收生计划遴选过程的人都须申报任何潜在的利益冲突，并在出现这种情况时回避参与过程。在宣传服务时宣称可以影响或决定遴选结果的教练和导师，教育部可以取消他们的注册资格。

本地近日爆出前篮球教练涉嫌受贿，协助学生通过直接收生计划（Direct School Admission, 简称DSA）进入名校。

教育部长陈振声星期二（8月6日）书面答复工人党盛港集选区议员蔡庆威有关DSA遴选流程的询问时说，尽管学校有自主权决定遴选结果，仍须遵守教育部设下的相关指导原则，包括坚持透明、客观、包容，以及以学生为中心的标准，并考虑个人特质和潜能。学校领导必须主导遴选工作组，监督遴选程序。非学校职员，包括教练和导师，可以参与并提供意见。

教育部要求所有参与DSA遴选程序的人申报任何潜在的利益冲突，若有这样的情况，得回避参与其中。学校也必须通知教练和导师，若他们在宣传服务时宣称可以影响或决定DSA结果，他们可能从教育部的注册名单除名。

涉事篮球教练已除名 教育部提醒学校确保DSA程序合规

涉事篮球教练已被除名，不在任何教育部学校任教，在全国教练注册计划的会员权也暂停。教育部已提醒学校确保DSA程序符合标准，包括由学校领导做最终决定。

陈振声强调，教育部定期检讨遴选标准，考虑过去DSA活动的反馈和观察，并通知学校有关任何更新的指导原则。当局会继续更新指导原则，加强程序。但没有一个制度是完美的，须靠相关者秉持诚信和专业标准。教育部严正看待任何不当行为的指控，并会展开调查，在涉及不当行为时，将交给有关当局调查。