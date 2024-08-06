樟宜机场X光扫描器起火 酷航班机延误两小时

樟宜机场一个登机口的X光扫描机起火，候机室弥漫白烟并伴随着刺鼻气味，乘客被迫紧急疏散。飞往印度尼西亚峇厘岛的酷航班机因此延误约两个小时。

这起火患发生在星期二（8月6日）早上约6时40分，地点是樟宜机场第一搭客大厦（T1）的D46登机口。

颜姓乘客（50岁，行政人员）接受《联合早报》电访时说，当时她们一行12人正准备登机，搭乘前往峇厘岛的酷航TR280班机。岂料，一名保安员突然大喊失火，要求所有候机乘客快速疏散。

“我们当下根本不知道发生什么事。按照指示离开候机室后，才在不远处看到一台X光扫描机起火。当时白烟飘散，传出难闻的塑料味，不少人赶忙遮盖口鼻。”

她说，由于一行人抵达峇厘岛后，还须在下午约2时搭乘印尼国内的航班前往松巴岛，因此担心赶不及。“还好只延误两个小时，否则后续航班就会受到影响了，一些乘客等候时也焦急询问。”

航班追踪网站FlightRadar24的资料显示，受影响的酷航班机原订在早上7时10分起飞，延误约两个小时后，在早上9时15分复航。

X光扫描机因电路故障引发小火 无乘客受伤

樟宜机场集团发言人答复《联合早报》询问时说，D46登机口的一台X光扫描机因电路故障而引发小火，两名机场人员迅速灭火。“原本在事发登机口的乘客，之后被安排到另一个登机口。没有乘客受伤，班机随后在早上约9时起飞。”

酷航受询时说，受影响的乘客被疏散至D49登机口，其间也为乘客提供了餐点。“酷航对此事件造成的不便深表歉意。客户和机组人员的安全是我们的首要考量，我们会在必要时为受影响的客户提供帮助。”

新加坡民防部队受询时证实接获相关通报，火患涉及一台X光扫描机，机场人员在民防部队抵达前，使用数个灭火器扑灭火势。没有人在事故中受伤，具体失火原因仍在调查中。