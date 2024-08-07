用弹弓射弹珠击穿民众俱乐部窗户 六旬男子监三周

声称住家外的树上鸟叫声不断，正在看电视的六旬男子取出自制弹弓朝树上射弹珠，岂料弹珠却击穿住家对面民众俱乐部的玻璃窗户，造成近3万损失。

61岁的被告林良森于星期三（8月7日）在国家法院承认一项鲁莽行为危害他人生命安危的罪名，被判坐牢三周。

这起事故发生在2024年4月19日下午5时30分左右，地点是武吉班让附近实加路第460座组屋。

案情显示，被告事发时正在家中看电视，被住家对面树上传来的鸟叫声干扰。被告为此感到不悦，于是取出自制弹弓，朝对面的树发射了两三粒弹珠。

被告声称，他用弹弓瞄准树上的鸟，结果射出的弹珠却击中正华民众俱乐部的玻璃窗。根据俱乐部估计，拆除和更换破损玻璃窗的费用约大约是2万9000元。

警方接获通报后展开调查，确认被告身份，并于事发三天后（22日）将其逮捕，同时从被告住家搜出弹珠、一把木制弹弓，以及一张五金店的收据等物品。

在组屋区使用弹弓射击物体，导致他人蒙受财物损失的案件时有所闻。

2023年，男子余学耀朝裕廊西61街的一鸟群射击弹弓，其中一颗弹珠击中一间组屋单位的窗户。余学耀也因此在2024年3月被罚1500元。

2019年，男子陈凡侨网购弹弓并到停车场楼顶练习，数次失手击穿对面组屋的玻璃窗。他在2022年4月判监三周。

2017年，一列迎亲车队的其中两辆汽车在兀兰组屋底层遭弹珠射中。陈裕顺事后被警方逮捕，并于2020年9月被判坐牢三周。

根据刑事法典，鲁莽行事若罪成可被判坐牢最长六个月、罚款最高2500元，或两者兼施。（人名译音）