受F1大奖赛和路面施工影响 多条巴士路线将改道

受世界一级方程式赛车（F1）新加坡大奖赛筹备工作影响，从8月13日至9月23日，10多条巴士线路将不停靠滨海湾浮动舞台（The Float @ Marina Bay）站，部分线路也将改道。

新捷运（SBS Transit）星期四（8月8日）发文告说，56、70M、111、133和195号巴士服务路线在上述期间将不停靠莱佛士道（Raffles Avenue）的滨海湾浮动舞台站。

SMRT星期四发文告说，960, 960e, 961M号巴士将在从8月13日至9月23日期间不停靠该站；本地另两家巴士运营商当日也通过社交媒体宣布，易塔通运营的77、97、97e、106和857号巴士，以及Go-Ahead新加坡的36号巴士也将在该期间不停靠滨海湾浮动舞台站。

今年的F1新加坡大奖赛将在9月20日至22日举行，该赛事已经进入第15个年头，每年都吸引逾20万人参加。

新捷运在文告中说，受8月11日至20日期间路面施工影响，10、14、16、56、57、70M、100、111、130、131、133、195、196和502号巴士路线的部分晚间服务将受影响。

公众可上www.sbstransit.com.sg、www.smrt.com.sg等公交网站，了解受影响巴士路线和不停靠站点的详细信息。