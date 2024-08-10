长期在多领域为国奉献 三人获殊功勋章

《联合早报》今天介绍三名为国做出卓越贡献的人士，他们是淡马锡控股前董事张铭坚、兀兰医疗园区发展委员会主席蔡琼莹，以及国立大学医学组织主席谢福华。

张铭坚为科技和创新生态系统做出重要贡献

新科工程主席、淡马锡控股前董事张铭坚为我国的科技和创新生态系统做出重要贡献，今年获颁殊功勋章，这是他第五次获得国庆奖章。

现年72岁的张铭坚2009年从政府行政服务退休时，是财政部常任秘书兼总理公署常任秘书（主管国家研究与开发事务），以及国内税务局主席和会计与企业管制局主席。在长达34年的公共服务生涯中，他曾先后担任国防部和交通部的常秘，以及国家科技局和经济发展局的主席。

他在2006年至2022年间是淡马锡控股的董事，为淡马锡的成长做出了巨大贡献，特别是在投资组合中的科学、技术和创新项目。

其中，他以主席身份领导淡马锡生命科学实验室，吸引来自全球的研究人员，让他们在环境可持续发展、农业与水产技术，以及人类健康等领域求取突破，并将这些成果用于有重大意义的方面。

张铭坚也担任多个淡马锡旗下公司的董事会主席，包括新加坡科技公司、新传媒、吉宝证券，以及新加坡港务集团。他从2012年起出任淡马锡控股旗下的祥峰投资控股主席，领导这个风险创投公司将资产管理规模增长至超过60亿美元（约79亿新元）。

张铭坚受访时说，无论是在淡马锡董事会、淡马锡旗下公司，还是淡马锡设立的慈善机构，他都很荣幸能与一群敬业且充满热情的人共同努力，利用科技与联系网带来的创新，应对技术飞速进步与气候变化带来的众多挑战。

他说：“我们的使命，向来都是为我们所服务的人群带来利益，并在这一过程中，致力于建立和强化科研创新生态系统，从而促成一个良性循环。”

蔡琼莹在多个公共服务领域做出卓越贡献

兀兰医疗园区发展委员会主席、先锋保健集团主席蔡琼莹在医疗保健、艺术、教育和国际关系等多个公共服务领域做出卓越贡献，今年也获颁殊功勋章。这是现年80岁的蔡琼莹第四次获得国庆表彰。

在医疗保健领域，蔡琼莹领导的兀兰医疗园区发展委员会克服了冠病疫情导致的建筑工程延误，使园区得以在今年5月全面投入运作，为我国北部居民提供全面的医疗服务。

身为先锋保健集团的首任主席，蔡琼莹在七年时间内领导集团建立了五家疗养院，以应对不断增长的需求。她担任卫生部控股公司董事16年，对公共医疗保健和社区护理贡献良多。

蔡琼莹婉拒受访。兀兰医疗集团总裁谢廷成医生说，蔡琼莹过去10年的领导对于集团的建设发挥了至关重要的作用。她从一开始就鼓励团队在医院设施、医疗服务等方面进行创新，以改善患者和所服务社群的生活为终极目标。

谢廷成说：“蔡女士鞭策我们要创新、大胆尝试，以及以人为本，她提出了许多新构想，我们正在新开放的医疗园区内落实这些想法。”

先锋保健集团说，蔡琼莹对弱势群体的深切关怀，是集团提供老年护理服务的指路明灯，她总是慷慨地为集团提供指导和支持。

卫生部控股集团也形容蔡琼莹是新加坡医疗系统的重要变革力量，她领导建设兀兰医疗园区，不仅满足了国家日益增长的医疗需求，也着眼于应对未来疫情，展现了远见与创新。“蔡女士获得殊功勋章毫无疑问是当之无愧。”

蔡琼莹也是新加坡电影委员会的首任主席、公益金顾问、淡马锡国际基金会的主席、南洋理工大学名誉副校长，以及驻西班牙非常驻大使。

谢福华提升医疗机构设施与服务

国立大学医学组织主席、新加坡国立大学校董会主席谢福华是今年殊功勋章的得主之一。他领导国立大学医学组织设立虚拟护理中心、远程医疗服务，以及居家康复计NUHS@Home，在减少住院人数的同时，让更多人得到医院的医疗服务。

谢福华曾经担任新加坡交易所总裁、国家福利理事会会长，以及国家美术馆主席。这是他第三次获得表彰，前两次是2011年获公共服务奖章，以及2018年获功绩奖章。

他受访时说，能够与一群杰出的领袖和同事一起为国大医学组织和国大服务，本已经是一种荣誉，获得殊功勋章更是对他意义重大。

“更重要的是，奖章是对我所服务的优秀机构以及与我共事的许多杰出人士表达敬意的一个方式。”

谢福华特别指出，冠病疫情期间，医疗人员展现的非凡奉献精神与坚韧不拔的意志，以及本地学术界对研究和教育精益求精，都让人备受鼓舞。

谢福华从2016年起担任裕廊保健集团和国大医学组织的董事；2019年出任国大医学组织主席，在任内制定了基础设施总览图，提升这个机构的医疗设施、服务、接诊能力以及患者体验。

作为国大校董会主席，谢福华在大学教育与研究战略目标的制定过程中发挥了重要作用。在他的领导下，国大落实了许多关键举措，全力培养适应未来需要的毕业生、提升研究影响力，以及深化与业界的合作。

谢福华卸任国家美术馆主席之后，继续以名誉顾问身份做出贡献，并积极推动对社会服务慈善事业、艺术，以及心理健康的支持。