首届国际核科学奥赛 我国四“奥运选手”夺金

体育健儿在巴黎奥运会为国争光的同时，四名本地高中学生也在菲律宾举行的首届国际核科学奥林匹克竞赛中赢得金奖，为新加坡送上一份别样的生日贺礼。

国务资政李显龙星期四（8月8日）在脸书发文，祝贺来自新加坡国立大学附属数理中学的陈泓勋、英华自主中学的谢凯忠，以及莱佛士书院的黄敬勋和陈端维福（Tran Doan Duy Phuc，音译）在国际核科学奥林匹克竞赛（International Nuclear Science Olympiad, 简称INSO）中获得金奖。

李资政说，当人们都在关注巴黎奥运会时，也有其他的“奥运选手”在别处让新加坡的旗帜飞扬。他说，四人在竞赛中完成了一系列理论和试验任务，陈端维福还在试验任务中取得了最高的分数。李资政赞扬他们的表现。

李资政指出，先进的核能技术作为一种清洁能源有着巨大潜力，必须不断积累这个领域的专业知识和人才，才能理解和掌握这项技术，充分利用这些新发展，为实现可持续发展和零净排放目标提供更多选择。

黄敬勋接受《联合早报》采访时说，他和其他三名代表新加坡参赛的学生都是初级学院二年级学生，此前都在本地物理奥赛中取得了优异成绩。四人也从今年3月底起，每周在新加坡核能研究与安全倡议组织（Singapore Nuclear Research and Safety Initiative，简称SNRSI ）接受培训。

核技术可广泛用于生产生活中多个领域

黄敬勋说，参加INSO前，他对核科学其实了解不多。“很感谢这个比赛给了我接触这项高新技术的机会，也让我增长了很多见识，学到了很多新知识。”

他强调，很多人对核技术存在误解，认为它只能用来做武器，而实际上核能源是优秀的清洁能源，对于辐射的研究也可运用于生产生活中的多个领域。

谈及获奖感言时，黄敬勋说，这份荣誉是集体的力量，他感谢老师们无私地传授知识，也怀念和同伴们一起讨论竞赛问题到深夜时所建立的情谊。

谢凯忠受访时也说，这是他第一次参加国际奥林匹克竞赛，能够取得如此出色的成绩让他欣喜，能够在国际竞赛颁奖台上举起新加坡国旗，也让他感到十分骄傲。“获奖的时间也离国庆日很近，感觉像是给新加坡送上了一份生日礼物。”

首届INSO于8月1日至6日在菲律宾多地举行，共有来自14个亚太地区国家的59名20岁以下学生参赛，共决出八名金奖、13名银奖和16名铜奖得主。除了我国学生外，菲律宾学生获得两个金奖，斯里兰卡和泰国学生各获得一个金奖。