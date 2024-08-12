去年第10百分位低薪就业居民 总月入1800元比10年前累计增50％

多项援助措施与政策协助推高了低收入居民的薪金，数据显示，我国全职就业居民中，收入第10百分位低薪者的名义总月入（不包括雇主公积金缴交额），从2013年的1200元增至去年的1800元，累计增幅为50％。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生日前以书面回复淡滨尼集选区议员朱倍庆的国会询问时，透露这数据。

总的来说，总月入最低20%（不包括雇主公积金缴交额）的全职就业居民员工中，每10人就有九人受惠于渐进式薪金模式（Progressive Wage Model）、本地薪金门槛（Local Qualifying Salary ），以及渐进式薪金标志认证计划等措施。

陈诗龙说，以收入1800元或更低的全职就业低薪居民，也就是收入最低的10％来说，每10人中约五人受益于渐进式薪金模式；至于本地薪金门槛，则是每10人中约三人。

今年7月起，本地薪金门槛从1400元调高至1600元。陈诗龙指出，这意味着收入最低10％的低薪者中，之前收入若低于1600元，他们的薪金会调高到至少1600元。在人力市场紧缩情况下，即使没有受惠于渐进式薪金模式或本地薪金门槛的员工，薪金也会有所增长。

对于第10百分位低薪者的名义总月入10年来累计增长50%，新加坡社科大学商学院副教授黎华德（Walter Theseira）博士认为，这是好的进展，但也须考虑这份收入的购买力。

他指出，过去10年累计通胀率约15%，对这群低薪者来说，把通胀考虑在内后，收入累计涨幅为35%，仍比中位数收入者来得高。但这些低薪者的收入，对比中位数收入者，追赶空间仍颇大。

黎华德说，中位数收入者总月入（不包括雇主公积金缴交额）目前约4500元。也就是说，收入最低10%者目前的收入未达中位数收入者的一半。

对于这群低薪者收入是否能应付生活开销，他强调须考虑不同情况。

“独居长者若无房贷并领取公积金入息，日子或许过得去。一个想拥屋的家庭若有小孩，单靠第10百分位收入者目前的薪金，财务状况可能不稳定，也难负担一般人认为蛮重要的东西，例如给孩子上增益课等。”

除了渐进式薪金模式和本地薪金门槛，政府也通过就业入息补助计划，给予低薪雇员额外援助。在此计划下，年龄30岁及以上员工，每年可获最多4200元补助金。明年起，每年可领的最高补助金额将增至4900元。越年长的雇员，可领取的补助金越高。

被裁六个月后重返职场比率下降

另一方面，2024年第一季数据显示，被裁居民雇员六个月后重返职场比率从2023年第四季的61.5%，降至今年第一季的59.4%。

陈诗龙就上述数据书面回答武吉班让区议员连荣华的询问时说，这主要是因为信息与通讯、金融与保险服务及专业服务等领域，去年被裁员工相对多，而他们受国际经济情势影响，重返职场比率较低。至于其他领域的被裁者，他们重返职场比率维持稳定。

针对被裁六个月后未能找到工作的雇员，陈诗龙说，他们可能在寻找心仪的职位、仍在培训或暂时休息。他指出，很多被裁雇员具备行业所需技能，他们重新就业比率接下来相信会提高。

他说，一般上，雇员被裁12个月后，重返职场比率约75%。多数找到新工作后，薪金同之前类似或更高。

对于连荣华询问上述数据是否反映结构性失业风险提高，陈诗龙指出，长期失业率是衡量结构性失业一个较好的指标，毕竟它可反映雇员技能与市场所需不对接。

截至今年3月，我国长期失业率维持在0.8%的低水平，处在非经济衰退时期的正常范围。与此同时，本地劳动力需求整体上维持强劲，今年第一季居民就业有所增长，职位空缺仍比求职者多。