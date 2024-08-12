涉结伙潜入荷兰路豪宅偷窃 男子有意认罪

涉嫌结伙潜入荷兰路附近豪宅偷窃，被控持赃物的男子有意认罪，但由于涉案财物价值逾50万元，他在候审期间不得保释。

中国籍被告吴金星（27岁，译音）面对一项抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令的罪名，案件星期一（8月12日）在国家法院再度过堂。

根据控方修改后的控状，被告涉嫌在7月28日凌晨，在芽笼10巷的嘉鑫酒店（JXIN Hotel）持有赃物。这些赃物总值约52万7696元，包括名牌包和名表，如价值7万5000元的爱马仕手提包、价值约16万5000元的MB&F腕表、约11万元的宇舶（Hublot）和约3万元的积家（Jaeger-LeCoultre）手表等；赃物也包括总值近15万元的本地和各国货币。

控方在庭上指出，由于涉案金额超过50万元，且被告是外籍人，越洋来新犯案，有潜逃风险，因此申请不准被告保释。

控方准备接受被告认罪，被告也通过华语通译员表示有意认罪，但欲申请法律援助。被告自称只是帮他人照看物品。

法官将案件展至9月9日再度过堂，让被告申请法律援助，但期间不得保释。

新加坡警察部队在7月27日接获破门行窃通报，同日在荷兰路附近武吉思达路（Bukit Sedap Road）的丛林内，逮捕了前去接赃的被告。

所属团伙来自中国 被告负责接赃

据了解，吴金星所属的团伙来自中国，一般是数人分工合作，有人踩点，有人把风，有人动手；吴金星负责在同伙将偷来的赃物藏在丛林后前去接赃。他被捕后，警方隔天循线在芽笼一家酒店房内起获更多赃物。

警方于8月2日将吴金星带回现场调查，先将他带到远离大路的住宅区旁的丛林，再把他带到约200公尺外、离荷兰路约三四米的隐秘丛林中；相信警方就是在这两处找到赃物的。当时被告全程手脚上铐，配合调查人员重组案情，在现场逗留了大约10分钟。

由于此案已经进入司法程序，警方受询时无法透露确切的失窃案件数目和地点。此外，警方也在调查其他涉案嫌犯。