南大双学位毕业生获李光耀金奖 要架桥梁联通中西医

自幼受皮肤过敏和鼻炎困扰，司徒玮崧（26岁）通过中医治疗获得了显著缓解。他希望帮助有类似困扰的人。上个月，他以优异成绩获得了南洋理工大学生物医学科学和中医学双学位，并荣获李光耀金奖。

司徒玮崧从小对自身汗液产生过敏反应，导致皮肤瘙痒，经常抓到脱皮、流血。经过多年的中医治疗，症状有所缓解。此外，他还患有鼻炎，早晨常常鼻塞到无法呼吸。中医的调理和治疗也逐渐改善了这一症状，提高了生活质量。

在华侨中学高中部就读时，司徒玮崧开始思考大学专业的选择，希望能够帮助像自己一样受病痛困扰的人。他曾考虑过学习西医，但当了解到南大的生物医学科学和中医学双学位课程能够结合传统中医与现代生物医学的知识，他决定选择这门课程。

司徒玮崧受访时说：“我希望架起中西医的桥梁，提升人类健康和生活水平。中西医在看待问题和理解人体构造上有很大不同，但也有一定的连接。我希望通过科学验证中医古代思想，让更多人了解其疗效和应用。通过数据，帮助人们了解中医如何治病，鼓励更多人尝试中医治疗。”

回忆起大学五年的学习生活，他感到充满挑战。课程艰难，考试频繁，冠病疫情期间的线上学习也影响了他的体验。他说：“疫情期间，我在大学第四年上了一年网课，但更喜欢面对面上课，可以直接向老师提问，与老师和同学沟通交流，线上就缺乏这种学习氛围，有点影响了我的学习状态。”

他将继续在南大攻读博士学位，希望通过科研工作，为中医的现代应用提供数据支持。

“中医与现代科学的结合能够为医疗领域带来更多的可能性和创新，为更多需要帮助的人提供有效的治疗方法。”