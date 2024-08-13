从事公共服务35年 黄海庆特别关心贫困老人

巴耶利峇公民咨询委员会赞助人黄海庆于2006年获颁公共服务奖章后，今年荣获公共服务星章。他受访时说：“我从事公共服务已有35年，从来没想要争取拿公共服务星章，只是一直很努力地服务社区。这次获公共服务星章，感到很惊喜。要特别感谢巴耶利峇公民咨询委员会和家人这些年来对我的支持。”

黄海庆也是醉花林俱乐部总理。醉花林创立于1845年，是新加坡历史最悠久的华人俱乐部之一。黄海庆是在2022年当选醉花林总理，最近刚连任。担任醉花林总理这两年多来，黄海庆致力于推动潮汕文化的传播与发展，也为团结潮社尽绵力。提到醉花林，他兴奋地说：“醉花林有至少五名会员获颁公共服务奖章和公共服务星章。这是醉花林的大丰收，我们非常高兴！”

身为巴耶利峇公民咨询委员会赞助人，黄海庆每年赞助巴耶利峇老人的度岁金，以及各种活动经费。除了出钱，他也积极参与各项社区活动。他特别关心巴耶利峇的贫困老人，有感而发说：“他们生活很辛苦，有些人连三餐都成问题，能力所及我都会尽量帮忙。”

黄海庆说：“父母从小教导我，赚到钱后要回馈社会做善事，助人可以积德也是快乐之本。”他最近便以个人名义捐出10万元善款，受益团体包括善济医社、同济医院、慈济基金会、众弘福利协会和勿洛公民咨询委员会社区发展福利基金。

虽然已在社区服务了很多年，但黄海庆并没有退下的打算，他说：“我会继续尽我的能力，帮助有需要的人。我有两个儿子两个女儿，未来会鼓励他们跟我一起为民服务。”