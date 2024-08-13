涉侮辱女性尊严案续审 音乐人林智强指对方无法接受批评

被指侮辱一名女创作歌手的尊严，本地知名音乐人林智强案件续审时，他在庭上以女歌手的贴文为例，指他给予后者歌艺上的反馈后，对方无法接受批评，认为他在搞针对。

林智强供证说，贴文内容就与他和女歌手见面时所说的话相似，例如他批评了对方的歌词，而贴文就提到了这点。

林智强（Ken Lim，60岁）是海峡唱片（Hype Records）公司执行董事。他共面对六项侮辱女性尊严和一项非礼控状，涉及五名女子。法官之前决定分五轮审理此案，其中把涉及相同女子的控状一并审理。

为保护涉案女子，法官谕令媒体不可报道任何会泄露女子身份的资料。

林智强否认有罪，案件于今年5月开审，针对其中一项侮辱女性尊严的罪名展开第一轮审讯。

林智强从7月开始答辩，案件星期二（8月13日）续审，代表律师来自王律师事务所，包括高级律师陈志明。

在律师的引导下，林智强在庭上解释，他在被控后就花时间做调查，想找出女歌手为何要作出这些指控，并发现了对方的博客贴文。

根据庭上显示的贴文，女歌手指出，因为歌词很私人，所以攻击歌词就如同人身攻击。

说歌声令人尴尬 要求女歌手改进

对此，林智强说，他曾告诉女歌手她没有好嗓音，歌声令人感到尴尬。他要求女歌手改进，但对方无法接受批评。

“我只是想要提出建设性的意见，但她往心里去。”

案展至9月2日续审，到时由控方盘问林智强。辩方迟些也将传召慈善家余福金和本地女歌手符美云（Corrinne May）以辩方证人身份出庭供证。

林智强面对的控状，指他涉嫌在2012年7月25日晚上7时至10时30分之间，在亨德申路的公司停车场问一名26岁创作女歌手是不是处女，还问对方：“如果我现在与你发生性关系，怎么办？”

由于没被非礼，而且不清楚言语侮辱他人是否构成犯罪，女歌手当时没有报案。不过，她在2023年6月看到林智强被控的新闻报道，才意识到对方的行为属于犯罪，于是报案。

不过，根据辩方的说辞，女歌手后来选择报案是因为林智强没有与她签约，所以要“修理”他。