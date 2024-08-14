校园旅客激增为师生添不便 国大加强管控

旅客增加造成不便，引发学生不满，新加坡国立大学采取更多措施管控校园访客量。

近期国外暑假到访的旅客激增，国大再次出现人满为患的情况。一些学生通过社交媒体宣泄不满情绪，也有学生上网请愿，要求校方管制到国大和南洋理工大学的游客，近百人签名支持。

国大新学年本星期开课，校方在星期三（8月14日）发邮件给全体师生阐述学校在控制游客方面将采取的措施，包括增加校园班车的趟次，派工作人员到食堂、巴士站等地点，确保高峰时段工作人员和学生可以优先上车和用餐。

另外，国大也安排40名学生担任学生大使，进行两个月的试点导览服务，带领游客参观大学城（UTown）。过去两周，学生大使已为超过25个旅游团和约500名游客提供导览服务。导览路线的设计旨在疏导游客，减少拥堵，并将干扰降到最低。学生大使也向游客讲解游客指南和礼仪。

国大在电邮中提醒所有学生和教职员，不得使用门禁卡开门让游客进入学生宿舍、实验室和教室等限制区。被发现这样做的学生或教职员都将受到纪律处分。

国大表示将在未来几周内对这些措施进行评估，并在必要时，采取额外措施来管理游客流量。

8月14日下午，国大大学城主办大型学生活动，校方在大学城与肯特岗主校园相连接的桥上增派人手，劝阻游客从肯特岗校园步行前往大学城。（吴先邦摄）

国大早前在官网发布声明，为配合国大的大型学生活动，本月8日、10日、14日至16日部分时间，大学城不对游客开放。

国大发言人回复《联合早报》询问时说，国大在特定日期和时段，当大学城举行大量学生参与的重要活动时，采取临时人流和交通管制措施，让活动顺利进行。国大将继续与学生和学生团体保持联系，以加强和改进相关措施。

管制时段游客确实减少

记者星期三（8月14日）到大学城采访时观察到，在管制时段内，旅客的确减少，但仍有部分旅客在中午时分到食堂用餐。

一名不愿具名的大二学生受访时指出，管制日限制游客的时段从中午开始，但一早就有游客抵达大学城参观。“他们无视大学让学生在繁忙时段优先用餐的牌子，正午一到，游客就占据食堂的座位吃饭。很多学生因此找不到座位。”

她对校方在活动日管制游客表示支持，因为至少能在活动时段内把班车留给有需要的学生。她也希望学校考虑在迎新活动结束后，继续加以管制，把游客对学生的干扰减至最低。

学生：有旅客带孩子 直接走进宿舍参观

国大文学院学生丽娜指出，今年开学后的旅客人数比去年同期多，食堂和巴士爆满的情况更为严重。她说，自己碰到过带着孩子的旅客直接走进她的宿舍参观的情况，因此同学们都相互提醒要保持警惕，睡觉要锁好寝室大门。

一名陈姓国大学生则说，她们在上课时，有看似旅客的人打开讲堂大门，要求进入讲堂旁听，听到讲师拒绝后才离开。

大学城部分游客无视大学让学生在繁忙时段优先用餐的牌子，正午一到，游客就占据食堂位子吃饭，很多国大学生因此找不到座位。（吴先邦摄）

免签吸引更多中国游客到来

导游琼妮受访时指出，今年新加坡和中国实施免签后，暑假到访新加坡的中国游客暴增，比去年同期多出许多。到国大参观的游客也因此较去年暑假更多。

“南大开始向游客收费后，更多的游客选择到世界排名更靠前的国大参观。不仅要去大学城打卡，也要求去中央图书馆买各种印有国大标志的汗衫和纪念品。”

琼妮指出，国大非常积极与旅行社沟通对话，除了推出免费校园导览服务外，也会通知旅行社在繁忙日期不要组团前往，而大部分旅行社都愿意配合。但仍然会有自行前往参观的散客，难以控制。

南大2月起按车收费 学生：今年暑假游客较少

南大今年2月起向游客收费，每辆车入南大参观必须按车付费。一名南大二年级学生受访时指出，她感觉今年暑假到南大的游客较去年略少，主要是一些家庭散客团，没有见到大型旅游团。在新措施下，游客到著名打卡点The Hive之后，也只能在底层拍照，不能像过去那样到楼上学生上课的区域去游览。

南大发言人答复早报时指出，南大欢迎游客参观校园。然而，作为一个学习和研究的场所，南大必须把教职员和学生的需求放在首位。南大从今年2月起要求所有旅行社计划到校园参观时，必须事先获得大学的批准。访客也必须严格遵守校园规则，包括车辆禁止停靠区，只能进入公共区域，禁止进入学术、研究和住宿区。