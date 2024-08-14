南大李光前医学院迎186名新生 游泳国手开启学医生涯

父母先后战胜病魔，让游泳国手、东南亚运动会奖牌得主林乙暄立志从医。如今她成为医学院新生开启学医生涯，但仍坚持继续游泳训练，为明年的国际赛事做准备。

南洋理工大学李光前医学院星期三（8月14日）为第12届186名新生举行入学仪式，创下学院历来最高收生人数。

国家游泳队队员林乙暄（19岁）是其中一名新生。她五岁起学习游泳，13岁进入国家队，去年在东运会的女子自由泳项目中取得一金二银的佳绩。

林乙暄接受《联合早报》访问时说，父亲高中时因脊椎感染须进行一场高风险手术，在动刀刮除受影响部位后，卧床整整10个月；母亲六年前在医生的坚持下接受乳腺癌筛查，及早发现患有早期乳癌，在接受治疗后已无大碍。

“父亲在我小时候经常说起这段经历，指幸亏当时有医生在各方面提供支持，才让他渡过难关。因为父母都曾受过医生恩惠，让我从小就受启发，希望能当一名医生，帮助其他人。”

林乙暄坦言，自己也曾担忧如何平衡学业和训练，尤其她下来也将为明年的世界游泳锦标赛和东运会做准备，但教练正与她商讨如何调整训练日程，以确保她能两者兼顾。

“我非常感激来自家人、新加坡泳联和医学院的支持，减轻了我许多担忧，尤其是同样读医学系的哥哥，给了我很多建议和鼓励。”

另一名新生卡利德（20岁）则分享说，小时候看到祖父母受肾病折磨自己却无能为力，让他萌生当医生的念头。

此外，他在洗肾中心担任义工时，意识到不少较年长患者只能用华语沟通，因此开始自学华文，希望日后能更有效与病人沟通。

“学习中文能帮助我用患者熟悉的语言沟通，相信未来对我会有很大帮助。我现在通过应用学习华文，女友也会教我，如果有机会我也想参与学校推出的中文课。”

新课程着重培训数码科技

南大与伦敦帝国学院合办的医科课程将于2028年结束，本届新生在2029年完成学业时，将是首批获得由南大单方颁发文凭的医科毕业生。

李光前医学院院长沈祖尧教授在致辞时说，南大医学院的新课程将在保留原有课程的精华上，更加注重数码科技方面的培训，以使医学生能与时并进。

“本届新生的课程将更注重数码医疗方面，让学生接触并接受人工智能、医疗数据科学和数据分析方面的培训。”

陈笃生医院荣誉顾问周振兴教授（左二）从李光前医学院学生手中接获新书，书中记录了他的访谈内容。提议出版这本书的是李光前医学院院长沈祖尧教授（左一）。（周国威摄）

陈笃生医院荣誉顾问周振兴教授受访时强调：“现在我们处于科技和人工智能时代，医疗环境进步了，但我们必须要忠于医生的使命——为病人和社区服务。无论如何，医生必须是掌舵者，而不是人工智能，它们应该是为医生提供支持，以达到最佳解决方案的工具。”

李光前医学院也推出一本新书《询问历史 创造历史：走进新加坡医疗的故事》，记录了九名医界重量级人物的访谈内容等。