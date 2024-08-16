非洲猴痘疫情对我国公共卫生威胁不大 卫生部已采措施防传播

非洲的猴痘疫情扩大，我国采取措施预防疾病在本地传播，包括要求医务人员和医疗机构侦测和通报所有猴痘病例。疑似病例和同确诊病人密切接触者都须接受隔离，入境旅客也须申报发烧或皮疹等相关症状。

鉴于猴痘疫情在非洲东部和中部持续扩大，并可能在非洲内外进一步扩散，世界卫生组织决定再次将猴痘疫情列为全球突发公共卫生事件。这是世卫最高级别的警报。

我国卫生部星期四（8月15日）发文告说，根据评估，非洲的猴痘疫情对我国造成的直接公共卫生威胁不大。虽然致病力较强的中非株猴痘（mpox Clade I）在中非和东非出现跨境传播，目前没有中非株猴痘输出到非洲之外的相关报道。

猴痘病毒主要有两个分支，一个是中非株，另一个是西非株（Clade II）。

我国境内猴痘病例 均为西非株猴痘病情较轻微

卫生部强调，到目前为止，在我国境内诊断出的猴痘病例，都属于病情较轻微的西非株猴痘，而且大多数病例都发生在2022年和2023年猴痘在全球暴发期间。

卫生部已通知所有医务人员和医疗机构保持警惕，侦测和通报所有猴痘病例。所有入境者在通关前，也须通过电子入境卡（SG Arrival Card）申报发烧或皮疹等猴痘相关症状和旅游史。

若有人怀疑感染中非株猴痘，他们须到医院接受隔离。同确诊病人有过密切接触者，也须隔离和接受观察；隔离和观察期从最后一次接触确诊者算起，可长达21天。

回返新加坡的国人若在21天内出现猴痘症状，应马上求诊，并让医生知道他们的旅游史和可能接触到病毒的情况。猴痘的症状包括发烧、皮疹、肌肉疼痛及淋巴结肿大等。公众可浏览卫生部网页，查询有关猴痘的防范措施。

卫生部强调，当局将密切观察事态发展，根据当下的公共卫生风险，调整我国的准备和应对措施。

王乙康：无证据显示病毒通过咳嗽及打喷嚏传播

卫生部长王乙康星期四晚也在脸书发文，指出目前在非洲大规模传播的是中非株和它的新变异株（mpox Clade Ib），它们不只是通过高风险性行为传播，也在有密切接触的人群中传播，例如住在一起的家人。

“但没有证据显示它会像冠病等呼吸系统疾病一样，通过咳嗽和打喷嚏的方式传播。”

这是世卫两年多来第二次把猴痘列为全球突发公共卫生事件。上一次是在2022年7月，当时全球100多个国家和地区通报猴痘病例，但这警报已在2023年5月解除。

世卫总干事谭德塞说，猴痘疫情可能在非洲及向其他地区进一步扩散，这令人十分担忧。

根据世卫组织星期三发布的公报，一种更为致命的猴痘新毒株正在刚果民主共和国快速传播，并已蔓延到邻国布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达；当中一些国家此前从未通报过猴痘病例。

世卫组织的数据显示，今年以来通报的猴痘病例达1万5600多起，已超过去年的病例总数；死亡病例达537起。