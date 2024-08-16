港妇收40元未按摩 反偷老汉5000元金链

63岁香港嫂在芽笼一带与76岁狮城老汉搭话，随后答应以40元提供按摩服务，却在老汉冲凉时把他价值5000元的金项链偷走，随之直奔机场，但因没钱入住机场酒店等待隔天班机，又折返芽笼，结果被捕。

被告陈蓉花（63岁，音译）来自香港，因把钱花光了，原本计划在今年8月1日回港，却在回程的前一天因偷窃被捕。

她星期四（8月15日）承认一项偷窃控状，被判罚款5000元。受害者是一名76岁的本地老汉。

调查揭露，今年7月31日下午1时许，被告在芽笼一带吃午餐时遇见受害者，答应以40元替他按摩，两人随之到芽笼20巷的酒店开房。

受害者脱下价值5000元的金项链，放进包包内后去冲凉。这时被告趁机拿走金项链，接着离开。

她跑回自己在芽笼22巷的住处，把金项链和个人衣物收进行李箱后，就赶往樟宜机场。

她本想在机场附近找个旅店住一晚，隔天下午4时20分就搭乘飞机回港，但周边的酒店房一晚住宿费至少要250元，没钱的她只好又回到芽笼住处。

受害者在冲凉后发现被告不知所踪，于是又找了另一个女子替他按摩，结束后才发现包里的金项链不翼而飞，于是报警。

警方同天傍晚6时40分在芽笼22巷找到被告，将她逮捕归案。

完整报道，请翻阅2024年8月16日的《新明日报》。