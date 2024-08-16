【茶水间三问】外国犯罪团伙、大学生与蓝领工作、小贩中心初次约会

又是星期五了。泡一杯咖啡，听《联合早报》播客《茶水间三问》畅聊天下事。

主持人杨全斌每周提出三个发人深省的问题，解说新加坡海内外的热点话题。从新加坡新闻事件到国际大事，《茶水间三问》为听众提供更全面的视角。

1）外国团伙盯上新加坡豪宅？

近日，新加坡荷兰路发生豪宅盗窃案，27岁中国籍嫌犯吴金星被捕，警方在芽笼酒店房内起获赃物，总值超过52万元，包括名表和各国货币。吴金星所属的团伙来自中国，一般是数人分工合作，有人踩点，有人把风，有人动手。居民表示，此地治安良好，未曾发生过行窃案，但这次事件后纷纷加强安全措施。警方正调查其他涉案人员及头目。新加坡低犯罪率和富豪云集吸引外国团伙，今年5月武吉知马区也发生抢劫案，团伙来自马来西亚。

2）蓝领工作对大学生的吸引力上升？

中国大学毕业生在白领岗位有限、青年失业率居高不下的背景下，越来越多改行从事“轻体力活”蓝领工作，如咖啡师、便利店店员和收纳师。2010年至2020年，中国新增9400万名大学毕业生，但白领岗位仅4600万。16至24岁非在校青年失业率达13.2%，25至29岁更高达14.9%。蓝领工作的定义已随科技进步变得更广泛，职业发展不输白领。另一方面，新加坡政府鼓励技能提升，建立以技能为基础的唯才制度（meritocracy of skills）。年轻人应注重兴趣、技能发展和职业规划，而非纠结于白领或蓝领身份。

3）第一次约会到小贩中心，你能接受吗？

交友平台Bumble对1000名18岁至43岁的新加坡人展开调查，结果显示，尽管有89%的受访者认为在小贩中心约会可以接受，实际选择在小贩中心进行第一次约会的仅占16%。主要原因包括环境太热、太吵，以及显得约会不重要。今年2月，一名女生在网上投诉她的约会对象提议去老巴刹，引发热议，有人认为女生肤浅，也有人支持她的看法。小贩中心位置方便、食物多样且价格实惠，但第一次约会是否适合仍见仁见智。

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