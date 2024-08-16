100万元新基金助合作社推动社区项目 让弱势群体受惠

政府和新加坡合作社运动将推出总值100万元的种子基金，用于支持本地合作社推动的社区项目，让弱势群体能从中受惠。

贸工部兼文化、社区及青年部政务部长陈圣辉星期五（8月16日）出席新加坡全国合作社联合会（Singapore National Co-operative Federation，简称SNCF）主办的第三届合作社运动晚宴时，宣布设立这个新的社群自强基金（Empowering Communities Fund）。

政府和新加坡合作社运动将各出一半资金，让SNCF和合作社注册局携手设立上述总值100万元的种子基金，并于明年初正式推出。到时，合作社可以利用基金获取部分资金援助，以推行有益社区的倡议或项目。有关详情将在日后公布。

陈圣辉致辞时指出，由于明年将庆祝新加坡合作社运动100周年、新加坡建国60周年，也是联合国定为的国际合作社年，因此决定在这个三喜之年正式推出该基金。

他说：“合作社可以利用这个基金组织一些项目，例如在组屋地面层为民众提供基本健康检查，或翻新休闲场所为行动不便者提供便利，让他们更容易使用这些场所。”

SNCF总裁洪鼎基接受《联合早报》采访时强调，这个基金的重点在于“自强自立”，合作社可帮助的对象也不局限于弱势群体，像是协助残障者走出受困人生、给予看护者勉励支持，甚至是帮助有才能却因家庭条件不允许而无法追梦的人，朝实现梦想的路上迈进，都有可能是潜在的援助对象。

他说，基金可以为合作社提供更多资源，扩大它们的影响力，以帮助更多需要援助的人。合作社可以通过构思策划新的社区项目，也可以是扩大它们原有项目的涵盖范围或对象，向基金提出相关申请。

本地所有合作社可在明年底前提出申请

本地所有77个合作社都可以向该基金提出申请，有关申请将在明年底前截止。

洪鼎基说：“合作社的成立是为了满足社会的各种需求，并在我们提供的项目和服务中继续体现‘经营得当’（Do well）和‘造福人群’（Do good）的精神。我们希望通过新的社群自强基金，让合作社能够回馈社会，并为加强新加坡的社会契约出一分力。”

陈圣辉也在晚宴上为来自24个合作社的48名杰出领袖颁发纪念礼物，以表彰他们对新加坡合作社运动和社区作出的重大贡献。共有300多名合作社成员和嘉宾参与了当天的晚宴。