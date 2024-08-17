淡滨尼推出一站式网站 医疗社区信息应有尽有

淡滨尼的近30万个居民，今后不论是查询有关医疗护理还是社区的信息，只要上网登录一站式网站就能“信手拈来，应有尽有”。

东北社区发展理事会星期六（8月17日）在“共创健康@淡滨尼 ”活动上，携手新保集团推出新加坡第一个针对市镇的一站式综合医疗保健、社区和政府服务搜寻网站TampinesCaresGoWhere。

这个网站将共117个医疗、社区以及政府服务机构的站点地址和信息整合起来，包括各个家庭诊所、牙医诊所、综合诊疗所、乐龄活跃中心、民众俱乐部等，为30万名淡滨尼居民提供一个获取正确信息的汇集处。

社会及家庭发展部长兼卫生部第二部长马善高出席活动并接受媒体采访时说，健康意味着从一开始就应防止自己生病，这个网站能让人们很容易地获取医疗保健服务，保持身心健康。

他说：“在居民需要时，通过网站他们就能知道该去哪里，这样一来，就可以改善他们的健康状况。”

至于其他市镇未来是否也会推出此类网站，也是淡滨尼集选区议员的马善高说：“我们很开心成为第一个推动这个计划的市镇，其他市镇若有兴趣把这个计划带入他们的市镇，我们也乐意帮忙。”

东北区市长朱倍庆、永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生，以及淡滨尼基层组织第二顾问陈以君也受邀出席活动。

同为淡滨尼集选区议员的朱倍庆受访时指出，淡滨尼是一个热门的市镇。随着越来越多建屋计划和人们搬迁，淡滨尼的人口预计将增加。

东北区市长朱倍庆指出，这样的一站式平台，除了方便居民找到附近的服务设施，对于推动居民参与社区和保健相关活动也有帮助，能够促进他们养成更健康的生活习惯。图为搜寻网站TampinesCaresGoWhere的纸质宣传册。（东北社理会提供）

朱倍庆说，这样的一站式平台，除了方便居民找到附近的服务设施，对于推动居民参与社区和保健相关活动也有帮助，能够促进他们养成更健康的生活习惯。

“我们不仅希望医疗的硬件设施完善，互连导览等软件设施也能让我们更好地照顾居民。”

简化搜索步骤

为让更多居民受益，新搜寻网站也与新加坡政府科技局（GovTech）合作，简化了搜索步骤，让处于不同人生阶段且需求各异的不同家庭成员，都能在同一个地方找到所需的支持与帮助，免去繁琐复杂的资源整合过程。

郑淑娟 （41岁，私人助理）带领多个年长朋友来到活动现场试用新网站。她说：“现在社会压力普遍很大，有些居民面对健康和看护问题，不知道到哪里去找援助。所以，我觉得这个网站很实用。”

网站除了英文，也有中文界面，网址是：https://www.gowhere.gov.sg/tampinescares/