总理华语演讲全文：敬礼建国前辈 多举措扶老安老

各位同胞，大家晚上好！这是我第一次以总理的身份在国庆群众大会上讲话。但是，这并不是我第一次参加群众大会的准备工作。

大约20年前，当我还是前总理李显龙先生的首席私人秘书时，我也会帮助他准备演讲稿。你们看，我们两个当时还那么年轻。李资政的一头黑发，现在全白了。我不知道我的头发几时会变白，但是我已经有心理准备了！台前和幕后，感觉的确很不一样。

黄循财总理提及，大约20年前，当他还是前总理李显龙的首席私人秘书时，他也会帮助他准备群众大会的演讲稿。（数码发展及新闻部提供）

对我来说，从一名公务员到参加政治，后来担任部长，这是一个很大的改变。但是，更大的改变，是我从部长到副总理，到出任总理。以前，我负责一个部门；现在我要领导整个政府、整个国家。我知道这是非常重大的责任。我会全力以赴，做好我的工作，不辜负大家的期望。

自建国以来，在李光耀先生、吴作栋先生、和李显龙先生，以及他们团队的领导下，各族人民齐心协力，克服了很多困难，度过了一次又一次的危机。我们能够做到这一点，是因为政府和人民相互信任。这是非常可贵的关系，无论世界如何改变，我们都必须守护好这份信任。

感谢建国前辈的牺牲和贡献

我很感谢建国前辈的牺牲和贡献。在那个年代，生活各方面都很不容易。不过，他们为了照顾好家庭，都尽力把最好的留给下一代。

我的妈妈是建国的那一代。和许多建国前辈一样，都经历过日本占领时期，还有建国初期的艰辛。她从小就必须出来工作，补贴家用。当时，家里还是重男轻女，她差一点就没有机会读书。但是，在她的坚持之下，才有上学的机会，后来还成为一名教师。

因为经历过苦日子，所以妈妈一直非常节俭。就算家庭收入稳定下来后，她还是坚持不请帮佣。她一边工作、一边把哥哥和我抚养长大。她现在已经80几岁了，还是一样凡事亲力亲为。

其实，很多建国前辈都抱有这种自力更生，坚韧不拔的精神。他们面对困境时，从不放弃。每当我走访社区，和年长的居民交流时，我都能感受到他们这种乐观积极的精神。

例如78岁的廖月群女士，是我林邦区的居民。她热爱运动，每天早上带领邻居一起锻炼身体。她也很独立，自己去巴刹买菜，也会带孙子去学校。她还经常举办邻里聚会，邀请左邻右舍欢聚一堂，联络感情。他们这一代无论为国家，还是为家庭，都付出了很多。为了帮助他们安心养老，政府推出了建国和立国一代配套。

近年来，我们也推出了乐龄SG和健康SG计划，鼓励年长人士保持身心活跃。所以请大家放心，我和第四代领导团队会继续照顾你们的生活需求，确保大家老有所依、安享晚年。

我了解生活费上涨是大家都关心的课题。每个国家都面对通货膨胀的压力，民众的生活开销也增加了。这当中有很多复杂的原因，包括一些地区的战争，以及全球供应链所受到的冲击等等。这些外在因素是我们没有办法控制的。但政府能够做的是通过一些措施，帮助大家应付生活费的上涨。

我们最近发放了新一轮的邻里购物券，我们也提供了杂费和水电费回扣等补助。接下来，我们还会继续这么做，并在必要的时候提供更多帮助，为大家减轻一些负担。

我也了解到，很多中小型企业都非常关注成本上涨的问题。我们不能避免一些外在因素的影响。但是政府能够做的，是简化监管规则，以减轻商家的成本。我会在英语演说中详细说明。

武吉巴督杏和堂传第三代 利用网购平台开拓海外市场

同时，政府会尽力帮助企业进行重组和转型，以便掌握新的商机。例如位于武吉巴督的杏和堂。这家中药铺1957年开始营业，现在已经传到第三代了。

他们得到政府的帮助，采用数码科技，开设了网站，并利用网购平台开拓海外市场。这让他们拓展业务、带来新顾客，销售额也增加了。

过去几年，政府大力推动电子付费的使用。现在，我们已经取得了很好的进展。我们可以看到更多的商店和小贩使用电子支付，例如PayNow。只须用手机扫一下，顾客付钱更方便，商家在结账时更准确，也更便利。

企业要转型成功，也需要有效的员工培训。所以，我希望雇主积极采取行动，提升员工的技能。

政府会通过“技能创前程计划”帮助你们。工会也将全力提供协助。如果雇主、工会和政府能互相配合，加上员工的努力，国人就能不断提升技能，进而争取到良好的工作机会。

注重传统文化传承 培养双语双文化优势

黄循财总理向大家承诺：政府会继续支持国人提升双语能力，鼓励国人从小使用华文华语。（叶振忠摄）

除了经济的稳健发展，我也非常注重传统文化的传承。

新加坡是以英语为共同语言，但我们在本质上是一个亚洲社会，不是西方社会。我们都想要保留亚洲人的精神面貌和传统价值观。

多年来，我们具备双语双文化的优势，能够吸收东方和西方的智慧，并且跟东方和西方的国家打交道。因为这样，我们这些年来能够保持独特的竞争优势。

所以政府会继续跟各个族群一起努力，做好我们传统文化的传承。例如最近推出的新加坡华族文化百科，以双语介绍我们的文化特色和发展。

新加坡华族文化百科以双语介绍文化特色和发展。（陈渊庄摄）

我知道华社人士非常关心华语水平的问题。许多新加坡人在家里主要讲英语，其实我也一样。我的爸爸在马来西亚长大，妈妈是在新加坡的马来甘榜长大。他们都不会讲华语。从小，我在家里也没有讲华语的机会。

我是上学之后才开始学华文的，所以学习华语须要更加努力。还记得，那时候有些同学笑我“Jiak Kantang”。可是大家都没想到，O水准成绩放榜时，我的华文竟然考到A1! 连我自己都很意外！

这其实没什么秘诀，我是靠死记硬背，才拿到好成绩。当然，学习语文有不同的方法，这未必是最好的，但是它为我打下了基础。

高中毕业后，我到美国读书，没有机会使用华语。在从政后，我须要和民众用华语沟通。幸好当年下了苦功，让我现在能够活学活用，我的华语也开始进步了。

其实我的经历并不独特。我在中国访问时，遇到了不少从传统英校毕业的年轻人。他们当中包括企业的管理人员、记者、外交官和专业人士，他们平时都很少讲华语。尽管如此，他们在学校打下了双语基础。当他们到中国工作后，很快就能说出一口流利的华语。

所以，双语政策是非常重要的。我希望年轻家长多在家里使用华文华语，确保我们保持这个优势。

我也要向大家承诺：政府会继续支持国人提升双语能力，鼓励国人从小使用华文华语。

现在，在许多非特选学校，三年级和四年级的小学生已经可以修读高级华文，因此修读高华的小学生比例也增加了。

目前如果学生们想在中学选修高华，小六会考总成绩须要达到一定的标准。有一些学生整体成绩没达标准，但他们的华文成绩优异。我觉得我们应该给他们机会发挥所长。

所以，我们会在政策上做一些调整。 我们会让这些华文好的学生，在升上中一的时候，也能选修高华。

要有“精英” 也要有“精华”

我们希望培养更多“精通华文的人才”。也就是说，我们不但有“精英”，我们还有“精华”。

那些选修高级马来文和高级淡米尔文的学生当然也会受益。教育部接下来会宣布更多细节。

同时，政府也会继续支持华族文化中心、民间团体、宗乡会馆和商会、华文媒体等，积极推广本地华族文化。

从政以来，我都会定期和华社交流，比如说，我到宗乡总会拜访，和理事们一起吃粥；我也到春到河畔以及其他华社活动，跟大家相聚。我非常珍惜每一次的聚会，这让我更加了解华社。

我和我的团队会继续支持华社，关注华社的发展。我们会一直在您的左右。

我深信只要大家一起努力，我们的文化一定能够代代相传，更加精彩多元。

多元文化像一盘道地海南咖喱饭

新加坡丰富的多元文化就像一盘道地的海南咖喱饭。它当中结合了西餐的炸猪扒、娘惹咖喱鸡，又有印度咖喱香料，最后再淋上华人的卤汁。

只有在我们这个多元和包容的社会，才能找得到这么独特的美食。这是不少人爱吃的佳肴。所以，等一下的自助餐，我也特别安排了海南咖喱饭，给大家享用。当然，也少不了马来和印度美食。

一盘海南咖喱饭反映出新加坡的社会特色。我们不同的族群，各自精彩，但是又相互包容，保持团结，所以才有今天的新加坡。

只要我们保持这样的精神，将来无论面对什么困难和挑战，我们一定能够一起渡过难关、携手前进，创造一个更有活力、一个更美好的新加坡。

谢谢大家。