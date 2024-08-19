年迈或单身 都能买新居住好宅

这是我对所有年轻新加坡人的保证：一旦你开始工作并希望安家，我们会确保所有地区都有符合你预算的组屋单位。为了你，我们会一直保有可负担的公共住屋！

除了首次申购预购组屋的已婚夫妇，我知道还有其他关心住屋的群体。其中一个是年长者。

我们在实行新的全国计划乐龄SG（Age Well SG），让我们的年长者能够在社区保持活跃，健康养老。

我们也在为年长者扩大住屋选项，包括推出的社区关爱组屋（Community Care Apartments）。这是一个新的住屋概念，把亲乐龄住屋和护理与社会服务融为一体。位于武吉巴督Harmony Village @ Bukit Batok的首批社区关爱组屋单位居民将在今年晚些领取钥匙。我相信他们对此非常期待。

我们将继续推出更多结合住屋和护理的单位。

当然，有些年长者不希望搬家，想在他们所居住的地方原地养老。因此我们在探讨如何改善现有的单位，让它们更加亲乐龄。卫生部和国家发展部正在积极进行中。

如同我刚才在华语演讲中所提到的，我们会照顾我们的年长者，我们会确保所有人能有尊严、有保障和安心地养老。

方便单身者照顾年迈父母 申购邻近组屋也享优先权

另一个关注住屋问题的群体是单身人士。

目前，他们可以买预购组屋，但仅限于两房式灵活单位，且年龄须满35岁。我已经要求国家发展部，探讨可以为单身人士再做些什么。我们很难在短期内做出任何重大改变，因为我们还在增加新单位的供应以应付需求。

单身者在靠近父母的地段申购二房式灵活组屋单位，将获得优先权。（白艳琳摄）

不过，有一点是我们现在就可以做的。

目前，已结婚的子女和父母在申购预购组屋单位时，如果想住在一起或靠近，可获得优先权。我们这么做是为了方便家庭成员互相照顾。

我认为，这个做法不应该止于已婚子女。毕竟，很多单身的子女也想住得靠近年迈父母，以便照顾他们。因此，我们将把优先权扩大至所有父母和他们的子女，不论子女已婚或单身。

这将从明年年中起生效，国家发展部稍后会提供更多细节。

不论是幼儿园、育婴假或住房，我们会尽所能巩固新加坡的家庭。家庭强韧了，我们的社会才会坚韧，我们的未来才有保障。