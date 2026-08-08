两名年龄分别为37岁和44岁的新加坡籍男子，因涉嫌串谋协助人民之声党秘书长林鼎非法潜逃马来西亚，妨碍司法公正，于星期六（8月8日）早上被控。

新加坡警察部队星期六（8月8日）早上发文告说，这两名男子各面对一项参与串谋妨碍司法公正的控状，指他们明知相关行为可能妨碍司法公正，仍蓄意共谋行事。

根据控状，两名被告分别为44岁的亚当（Mohammad Adam Bin Abd Karim）和37岁苏莱曼（Sulaiman Bin Muhammad Firdaus）。案件押后至8月14日再提讯，以待进一步调查。

初步调查显示，两人涉嫌合谋安排林鼎非法离开新加坡，潜逃至马来西亚。林鼎原应于8月3日到国家法院报到，开始服刑，但他当天并未现身，法庭随即发出逮捕令。

《联合早报》早前报道，林鼎在没有律师执照的情况下执业，被判坐牢三个月又一周。他原定于上月20日入狱，后以个人事务和健康为由申请延期，获上诉庭批准延至星期一（8月3日）到国家法院报到服刑。

不过，林鼎当天并未现身国家法院，法庭随后向他发出逮捕令。

61岁的林鼎星期四（6日）在新山被马来西亚皇家警察逮捕。警方指出，新马警方正密切合作，安排将他押解回新加坡。

根据《刑事法典》第204A（a）条，并结合第109条定义的教唆罪责，两名男子罪名一旦成立，可被判处监禁最长七年、罚款（未指明上限）或二者兼施。

警方严正声明，当局绝不容忍任何协助他人逃避法律制裁的行为，违例者将依法严惩，绝不姑息。