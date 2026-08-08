马来西亚首相安华领导的希盟，接连在柔佛及森美兰两地州选受挫，似乎让新加坡已故建国总理李光耀当年一段预言的含金量持续上升中……

李光耀在2013年出版的《李光耀观天下》曾指出，当时马国的反对党联盟人民联盟（简称民联，即希盟的前身）上台执政的机会渺茫。即使真的发生了，也无法在推行多元种族政策这条路上走得太远，最终仍会回到原点：

……这是一个临时凑合起来、投机取巧的团队。它连一套稍微一致的理念也没有，仅被一个将政府拉下马的共同愿望维系著。

只要它一日不掌控联邦政府，无须执行上述的多元种族政策，它就能维持表面上的团结。然而到了紧要关头，民联将无法摒弃马来人至上主义。倘若民联真的被赋予全力推行政策的权力，这个谎言就会被拆穿，它不是被内部矛盾弄得四分五裂，就是因犹豫不决而陷入瘫痪。

无论哪个政党取代了巫统，成为代表马来人利益的主要政党，作风都不会和巫统相差太远。

截取几个关键重点——反对党联盟貌合神离、无法摆脱马来人至上主义、上台后作风将与巫统相似、内部矛盾或犹豫不决将导致垮台。

套用到希盟在2018年及2022年两度上台执政的后续发展，不难发现，剧本似乎早已写好。

李光耀书中提到的民联，即如今希盟的前身。民联主要由公正党、民行党及伊斯兰党组成。

值得一提的是，李光耀在书中也预测，奉行宗教保守主义的伊斯兰党将是民联实行多元种族政策的绊脚石。

2015年，民联果然因伊斯兰党与其他盟党在回教刑法议题上意见不合而瓦解。公正党、民行党，以及伊斯兰党开明派出走另创的国家诚信党随后组成希望联盟。

到了2018年，马国前首相马哈迪和安华“世纪大和解”，其领导的土团党与希盟合作，扳倒深陷贪腐丑闻的时任马国首相纳吉，实现马国历史上首次政党轮替。

但好景不长，由马哈迪担任“过渡”首相的希盟政府，仅维持22个月便倒台。

期间，以马哈迪为首的土著团结党持续力推单元种族政策，与希盟其他成员党主张多元种族路线的政见背道而驰。

内部成员也各怀鬼胎，原先承诺只短暂任相，之后交由安华接班的马哈迪迟迟不肯让位。随着权力斗争白热化，这一以打倒国阵霸权为目标走到一起的联盟，最终分崩离析。

这首次应验了李光耀那段马国在野党上台执政后，恐被“内部矛盾弄得四分五裂”，以及“无法摆脱马来人至上主义”的预言。

多年宿敌安华（右）与马哈迪（左）在2018年合作扳倒国阵，但两人的合作并未维持太久。（档案照片）

2022年，希盟再度迎来执政机会，但希盟掌握席次不足，只能与国阵，以及东马的砂拉越政党联盟合组团结政府。

这一意识形态南辕北辙的执政组合，显然无法让希盟放开手脚。安华就任首相后，陷入左支右绌的局面。

为争取长期被视为希盟短板的马来选票，同时面对团结政府内部的巫统掣肘，安华政府采取了不少右倾政策，甚至被坊间讥讽“比巫统还巫统，比伊斯兰党还伊斯兰党”。

这导致希盟在制度改革及多元路线未有太大建树，引发原本支持该联盟的开明派选民及非马来选民不满。

故事说到这里，可以再比对一下李光耀2013年的预言——无法摆脱马来人至上主义，作风与巫统相去不远。

两头不到岸的施政方针，使希盟在刚过去的柔佛及森美兰州选接连败北。其中，主攻马来选票的公正党和诚信党战况尤为惨烈，显示安华向种族宗教保守主义倾斜的路线，并未让希盟获得更多马来选民的青睐。

希盟接连在柔佛及森美兰州选受挫。（马新社）

反倒在2022年委曲求全“俯首称臣”，与希盟共组团结政府的巫统，大有卷土重来之势。此次在森州选举，巫统主导的国阵更大剌剌打出“马来人大团结”的旗号，与伊斯兰党主导的国盟合作，席卷多数议席。

一连串发展，显示希盟上台，非但无法在政治开放与制度公平方面取得有意义进展，马来人至上主义也并未因此烟消云散。

若情况没有显著改善，安华的首相任期很有可能将是一届限定。下届马国全国大选，士气低落的希盟不无可能重新做回反对党。

马来西亚的政治环境或许将继2018年之后，再度应验李光耀那番“即使变天，也可能重回原点”的预言。