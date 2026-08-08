新加坡正全面检讨如何更好地扶持本地家庭，不仅在婚育阶段，也照顾人们在人生不同阶段的需要。黄循财总理将在8月23日举行的国庆群众大会上公布详情。

黄总理星期六（8月8日）发表国庆献词时说，政府会重新探讨育儿费的课题，研究如何提供收费合理的托婴和托儿服务，以及进一步减轻家庭在这方面的负担。

我国2025年的居民整体生育率跌至0.87历史新低。政府今年初成立“重塑结婚与生育观念工作组”，以从政策、职场和社区等方面着手，为家庭提供支持。

黄总理指出，世界各地的家庭承受的负担正越来越重。随着人们的期望不断提高，很多家长渴望给孩子最好的成长条件，不少人还要兼顾工作和照顾年迈父母。

政府因此将探讨为家庭提供更多扶持。黄总理说：“我们争取经济增长和推动科技进步，最终是为了让国人能过更好的生活，以及让人人都能勇敢地追求理想、安心地成家立业，自信地憧憬未来。”

国际局势复杂 总理：政府会与人民并肩同行

新加坡于星期天（9日）迎来建国61周年之际，黄总理指出，纵观全球，当前的国际局势比以往都更复杂。

尽管外部环境充满挑战，我国经济依然强韧。黄总理说，我国在今年上半年取得良好的增长，预计接下来也会有不错的表现。（档案照片）

中东冲突持续至今逾五个月，而这场冲突所带来的影响仍在全球蔓延，导致能源价格上涨、供应链受阻、家庭开销和企业成本增加。

尽管如此，新加坡经济今年上半年依然取得良好增长，劳动市场稳定，新的就业机会不断增加。人工智能（AI）的迅速发展，更让新加坡不同领域，尤其是半导体，获益不浅。

黄总理预计，我国经济接下来还会有“不错的表现”。

但全球地缘政治局势充满变数，难免令国人对未来感到忧心。对此，黄总理指出，尽管新加坡无法左右国际局势发展，却能选择如何应对，而无论面对什么挑战，政府都会与人民并肩同行、共渡难关。

他举例说，中东爆发冲突后，政府把滞留当地的新加坡人接回国，并果断采取行动，为家庭和企业提供援助。政府上个月也追加拨款9亿元，推出2026财年预算案之外的第二轮经济援助配套。

除了帮助国人渡过眼前难关，黄总理指出，政府更要让新加坡“在逆境中变得更坚韧，让新加坡在未来站得更稳、走得更远”。

政府会以早前完成的经济策略检讨为基础，更新工业和贸易方针、加强竞争优势、积极培养人才，同时引导科技的发展方向，确保它惠及人民，加强社会韧性。

面对AI、社交媒体等创新科技带来的剧变，黄总理认为，当其他国家不断向前迈进时，我国既不能原地踏步，也不能盲目地接受所有的新科技，而是要“因地制宜”，善用这些科技，让它们服务人民、造福社区、改善生活。

例如，我国将善用AI提高生产力、创造更优质的工作，同时也会加强技能培训，帮助每一名员工适应变化、提升能力，更好地发挥所长。

黄总理：将加强保护措施 引导孩子探索数码世界

对于青少年过度使用社交媒体的忧虑，新加坡则会加强保护措施，引导孩子安全且负责任地探索数码世界。

黄总理说：“每一代国人都有责任为下一代开创更美好的未来。新加坡能有今天，全靠先辈的远见卓识、辛勤耕耘和无私奉献。现在，该轮到我们了，让我们承前启后，造福后代。”

他指出，新加坡从来不是为三五年，而是为几十年，甚至更长远的未来布局。

欢迎愿为新加坡贡献者落脚

接下来，除了继续投资所需的基础设施，黄总理也呼吁人们积极拥抱新思维，与世界各地建立桥梁，并欢迎那些愿意为我国贡献力量的人在这里安家立业 。

他强调，历史证明，保持开放对我国有利，也是新加坡继续取得成功的关键。“新加坡之所以能成为一个国家，不是因为我们同文同种，或有相同的宗教信仰， 而是因为我们始终坚守对彼此和对国家共同立下的誓约。

“前方的挑战确实不可低估，但我们的实力也不容小觑……只要我们继续彼此信任，秉持国家信约所提倡的精神，就能让新加坡更茁壮、更美好。”

总理的华语版国庆献词由副总理兼贸工部长（贸易）颜金勇宣读。主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈，以及文化、社区及青年部兼人力部政务部长迪内希则分别负责宣读马来语版和淡米尔语版。