新加坡要实现“未来无限”发展愿景，企业不能单打独斗，更应团结力量以赢取国际新商机，并且充分借力海内外的人才、科技和资源，携手造就更强大和更创新的商业生态。

新加坡中华总商会星期六（8月8日）在新加坡美年丽思卡尔顿酒店举行新加坡独立61周年国庆晚宴，中华总商会会长高泉庆会上致词时发出上述呼吁。

高泉庆说，作为连接政府与商界的桥梁，总商会将继续积极配合政府打造优质的亲商环境，聆听企业心声，推动劳资政三方紧密合作。

“我们将全力扶助本地中小企业，特别是协助传统企业提升实力，包括发展国际市场和绿色转型，并帮助青年创业者开辟机遇。同时，我们将高度重视深化与东南亚区域及全球伙伴的合作，强强联手，开拓未来。”

他也指出，尽管当前全球地缘政治局势依然错综复杂，战争与供应链风险不断升高，世界也面对气候变化、少子化及人口老龄化等长期挑战，但新加坡只要不掉以轻心，继续以团结、包容的态度面对现实，居安思危、脚踏实地，就能在风雨中捕捉新的机遇。

新加坡中华总商会会长高泉庆星期六（8月8日）在新加坡独立61周年国庆晚宴上致辞时，表示将全力扶助本地中小企业，特别是协助传统企业提升实力。（邝启聪摄）

新加坡中华总商会星期六（8月8日）在新加坡美年丽思卡尔顿酒店举行新加坡独立61周年国庆晚宴，现场直播副总理兼贸工部长（贸易）颜金勇代表总理黄循财宣读华语版国庆献词。（邝启聪摄）

在晚宴现场，与会者也观看副总理兼贸工部长（贸易）颜金勇代表总理黄循财宣读华语版国庆献词的直播。

出席宴会的中华总商会永续发展委员会主席黄志恒，以及新加坡工商联合总会（SBF）主席兼官委议员李坚辉接受《联合早报》采访时，对国庆献词所传递的信息表示肯定，并指出政府已经意识到企业与民众正面对的生活和经营压力，期待黄总理在8月23日举行的国庆群众大会上进一步公布相关措施。

黄志恒也是海峡建筑董事经理兼首席执行官。他认为，政府关注的不只是企业目前面对的困境，包括地缘政治变化和人工智能（AI）带来的冲击，更重要的是放眼长远，“不要只看现在……要看未来的机遇和商机”。

在他看来，这也是新加坡庆祝独立61周年，一个非常重要的发展理念。虽然AI正对各行各业带来不同程度的冲击，但政府引导AI发展的方向是正确的。

也是星纶控股总裁的李坚辉则以一句带有谐音的话形容企业面对AI浪潮的压力：“如果你不是AI，你就是BI（台语：悲哀）。”

他指出，当前社会基层确实存在一定程度的焦虑，但令人欣慰的是，政府已经意识到这些问题，并会认真关注和处理。

他说，高昂的人力成本，以及能源、物流等成本持续上升，给许多企业带来沉重压力，进一步压缩利润空间，也加剧了社会上的焦虑情绪。

他认为，政府已经意识到当前经济发展出现的“K型分化”现象，并开始关注不同群体面对的实际困难。在经济领域，K型分化指的是产业发展中，不同对象的轨迹走向两个完全相反的极端，仿佛英文字母K的两条线。

李坚辉也提到，政府关注的不只是企业经营压力，也包括家庭面对的现实挑战。民众不仅要应对工作与收入问题，还必须确保收入能够在当前环境下保持稳定和可持续；与此同时，还要承担养育子女、照顾父母等责任，“这些都是我这一代人正在面对的现实问题”。

国庆晚宴吸引多名政商界人士出席，约有530人参加。晚宴主宾、贸工部长（能源与工业）陈诗龙医生、外交部兼内政部第二部长沈颖与高泉庆和中华总商会其他理事，也在台上共同领唱本地爱国歌曲“Home”，将现场气氛推向高潮。