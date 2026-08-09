今年的国庆庆典，对两周前刚在内阁重组中被委以重任的新晋政务官有一份新的意义。伴随着现场观众的掌声与欢呼声，新晋政务官起身向观众致意，挥动手中的新加坡国旗，他们肩上的新责任沉甸甸，面向充满变数的未来，必须凝聚民心，引领新加坡继续砥砺前行。

步入贵宾席的新晋政务官，包括（阶梯上从上到下）文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟、交通部长兼财政部第二部长的萧振祥、总理公署部长黄志明、内政部兼外交部第二部长沈颖，以及人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏。（邝启聪摄）

国庆庆典在国家体育场举行，尚达曼总统开始检阅仪仗队之前向到场观众挥手致意。在他右后方的是新加坡武装部队总长孟耀诚中将（侧身）。（张俊杰摄）

总理兼财政部长黄循财总理（前排左三）抵达国家体育场后，挥动双手回应热烈鼓掌的全场观众。他右手边依次是副总理兼贸工部长颜金勇和社会政策统筹部长兼保健卫生部长王乙康。第二排右起是国会议长谢健平、数码发展及新闻部兼保健卫生部高级政务部长陈杰豪、总理公署高级政务部长陈国明，以及律政部兼交通部高级政务部长穆仁理。（张俊杰摄）

国务资政李显龙的座位在贵宾席左侧，坐在他左手边的依次是公共服务统筹部长兼国防部长陈振声和外交部长维文医生。（周国威摄）

今年国庆庆典时隔10年重登国家体育场。对于从政超过十年的内政部兼外交部第二部长沈颖，以及主管回教事务代部长兼国防部高级政务部长扎吉哈而言，10年前在同一场地的庆典画面依然记忆犹新。

从当时的高级政务部长到目前是第二部长，沈颖指出，地缘政治局势发生了巨大而深远的变化，外部环境更显复杂险峻。

她说，内政与外交工作的经历让她深感社会安稳的珍贵。“在我国庆祝建国61周年的同时，希望新加坡各族同胞继续团结，万众一心，在国家利益的认知上保持共识。即便未来充满变数，新加坡这个闪亮的小红点仍然能抱持信心，稳步前进。”

从十年前的国会后座议员，到如今跻身内阁，扎吉哈坦言，这一身份的蜕变让他感受到截然不同的使命与担当。

“出席国庆庆典对我而言一直意义非凡。当年作为一名议员，我怀着对新加坡所取得成就的自豪感。今年，以主管回教事务代部长的身份出席，我肩上多了一份更重大的责任。”

他说，国庆日提醒国人，只有当每个社群都感受到自己是国家未来的一分子，并能为塑造未来发挥作用时，新加坡才能更强大。对他而言，这也是思考马来回教社群如何继续自信地为这个共同未来做出贡献的一个契机。

谈到SG61的愿望，他说：“未来的世界将更加复杂，变革也将来得更快。但只要我们继续加强彼此之间的凝聚力，确保没有人被遗忘，我们最美好的篇章还在前方。”

重返内阁出任总理公署部长的全国职工总会秘书长黄志明，十年前曾以教育部代部长（学校）的身份观礼。

黄志明说：“国庆日和庆典对我来说一直是特殊的时刻，因为它凝聚了新加坡人，让我们带着自豪共同庆祝集体的成就，并怀着希望憧憬我们携手构建的未来。”

他指出，今年的国庆日显得尤其重要，因为新加坡正处于变革的关键阶段。

“人工智能等科技进步、人口结构变化，以及全球不确定性，正重塑我们的经济和劳动力市场。在应对这些挑战和发掘新机遇的过程中，对我而言，至关重要的是工友必须获得支持，并能继续对未来充满信心，深信自己绝不会被落下。”

政坛生力军 蓄势待发接力新征程

除了有内阁老将坐镇，这一轮的内阁重组也见证第五代梯队走向前线，在建国的第61个年头逐步接过历史的接力棒。

升任文化、社区及青年部长兼教育部第二部长的梁振伟，早在7月18日就以检阅官身份出席国民教育演出。

他说：“我看着小五学生们带着无比的喜悦与兴奋唱着国庆主题曲，这提醒我们，作为政府，我们须要继续培育下一代，并努力让他们继承一个让他们引以为傲的新加坡。”

他指出，文社青部将携手文化、体育和青年等各界伙伴，共建温馨家园；教育部则专注于培养学生的归属感，引导他们成为“新加坡故事”的共同书写者。

“国庆日是一个让我们停下脚步、反思并感恩我们共同走过这段路程的时刻。这也让我们坚信，只要齐心协力，我们可以走得更远。”

对升任交通部长兼财政部第二部长的萧振祥而言，今年的国庆庆典比以往任何时候都更有意义。

“我觉得自己非常幸运能出生在新加坡。我们是一个多元、多种族、多宗教的国家。将我们紧密联系在一起的，是共同的价值观和历史。每年的国庆庆典，都是我们所有人重温并重申这些共同历史与价值的机会，这也包括我的家人，以及我两个正在长大的孩子。”

新任人力部代部长兼数码发展及新闻部高级政务部长刘洁敏，10年前曾以公务员身份，在父母和丈夫陪同下观礼。

“我记得当时非常感恩自己能以微薄的力量为新加坡做出贡献。今年，我将以不同的身份出席。虽然责任更加重大，但我的初衷未变，依然是服务人民、为民谋福。”

尤令她欣慰的是，父母今年再度陪同观礼。“在我开启人生新篇章的时刻，能有他们的陪伴，意义重大。”

刘洁敏指出，国庆日提醒她，新加坡是由每一个尽责的普通人共同筑起的，个人角色虽变，这一原则不变。

“我对建国61周年及未来的期许很简单，希望新加坡人继续拥有良好的机遇，在生命与职业生涯的不同阶段都能感受到支持，并能满怀信心，无惧风浪地憧憬未来。”