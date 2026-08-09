一辆新加坡注册汽车疑在抵达新山关卡前抛锚，两名男子在巴士专用车道上缓慢推车，一名马来西亚警员随后上前协助，将汽车推至车道旁。

读者王女士告诉《联合早报》，她星期天（8月9日）早上约11时乘搭巴士前往马来西亚柔佛新山，在抵达新山关卡前目睹上述情况。

她提供的视频显示，一辆白色的新加坡注册汽车停在通往新山关卡的巴士专用车道上，一名马来西亚警员和两名男子正在车后推车。

王女士说，通过兀兰关卡后，她当时乘搭的巴士原本一直行驶，却突然停下不再移动。直到前方的巴士驶入右边的汽车通道，她这才发现，前面两名男子正在巴士专用车道上推着一辆白色的汽车。

“他们看起来有一定年纪，推车的速度很慢，显得有点力不从心，而且看似不清楚应该把车推到哪里。”

她说，本来以为可能要等上一段时间，没想到后来看到一名马来西亚警员上前帮忙推车，将汽车推到车道旁。

王女士透露，她大约等了10分钟，巴士才恢复通行。

她相信，这辆汽车原本是在中间的汽车通道上抛锚，两名男子可能为避免车辆阻碍交通，才将汽车推到巴士专用车道上。