实龙岗上段购物中心被指屡屡发生偷拍事件，商家称除了偷拍，不时也会碰到有人胡搞和偷窥，警方张贴告示牌和装电眼。

日前有一名叫张旻轩的网民在社媒贴文，称他在这一购物中心工作，约两年内至少遭遇六次被偷窥的事故，其中三次惊动警方上门。

他称有一次如厕期间突然发现有人通过隔间门的小孔偷窥，他出去查看时对方已离开。他也在视频中附上数张照片，显示有警察到场查看闭路电视。

《新明记者》记者上月底走访该处时，发现二楼的男厕外设有电眼，告示指此区在监控范围下。

走进厕所后，里面的门上也张贴了警方的告示，提醒公众保管好财物，并要注意周围是否有人偷拍。

警方在厕所隔间的门上内张贴告示，提醒公众注意周围情况。（曾薪机摄）

一名不愿具名的商家透露，此前已多次听闻类似事件，最近一次是上月17日早上9时许发生。

据他所知，当时一名男子在上厕所，突然有人拿着镜子从隔间下方伸过来。那名男子见状后立即踢开镜子并当场与对方对质。

“据我所知，偷窥的是一名50多岁的阿叔，他被揭穿后，连忙在警察到来前跑掉。”

他认为，这一商场向来都较为冷清，或因此成为偷窥者的目标，他还曾目睹有人在男厕胡搞。

“我曾看过两个男的鬼鬼祟祟进入同一个隔间，另一次则是刚好碰到两人走出来，在里面做什么，就不言而喻了。”

警方受询时证实接获相关报案，调查工作进行中。

商家：曾如厕被拍 严厉警告偷拍者

在三楼工作的商家陈先生说，去年3月曾碰过类似事件，让他非常气愤。他当时正在如厕，突然有人从底下伸出手机要偷拍，他发现后就立即跑去隔壁并猛拍厕所的门，但对方却不开门。

“那是一个年约30多岁的男子，他在里面躲了四到五分钟后才出来，也许是在删除照片，因为我过后查看他的手机，没有发现任何证据。”

他说，由于不想把事情闹大，当时只是严厉警告后就让对方离开，但自此之后，他每次上厕所都会感到不自在。

厕门孔洞被指多年未补

厕所有孔洞，加上隔间没有完全封闭，让人有机可趁。

记者走访时发现，数层楼的男厕所门上都有多个孔洞，隔间也没有完全封闭。

据商家透露，这些孔洞是之前安装的锁头移除后所留下，至今逾四年都没有填补。

“我们现在上厕所都难免会感到不自在，尤其是当里面有人的时候。”

记者针对事件走访商场管理层的办公室，以及发电邮询问，但至今未收到回应。