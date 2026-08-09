8月9日国庆这一天，除了国家体育场的国庆庆典，多个社区也聚集了众多居民，以不同方式共同庆祝国家的生日。

德义区的国庆敬礼仪式在德义民众俱乐部举行。国务资政李显龙以宏茂桥集选区德义区议员身份与约千名居民同欢共庆。

现场许多居民身着红白国庆服饰，一同仰望国旗升起，高唱国歌并宣读信约。大家随后齐声合唱多语歌曲，包括华语的《一起走到》、马来歌“Di Tanjong Katong”、印度歌“Munnaeru Vaalibaa”，以及英文歌“Not Alone”。李资政也上台参与切蛋糕仪式。

在波那维斯达，约500名居民齐聚荷兰道第2座组屋的户外圆形剧场。也是丹戎巴葛集选区议员的公共服务统筹部长兼国防部长陈振声，到场与居民共同宣读信约、唱爱国歌曲。

丹戎巴葛集选区议员陈振声在国庆敬礼仪式的活动上，与居民们互动并合影。（波那维斯达基层组织提供）

陈振声：个人独特故事拼凑成我们共同的新加坡

举国同欢之际，陈振声特别感谢了所有在幕后默默付出的国人。他指出，正是因为有制服团体守护安全、经济领域工作者保障物资供应，以及社区工作者守望相助，国家才能平安欢度每一个国庆。

谈及近期的国际局势，包括全球战争冲突，以及粮食和能源供应受阻的威胁，陈振声指出，政府承诺与国人携手应对，全力保障国家安全和物资供应稳定。他强调：“我们会继续努力、携手并肩守护新加坡的安全，确保我们不受人欺负，生活必需品的供应也绝不会轻易切断。”

现场的一大亮点是展出“SG61照片拼图”，还有居民祝语视频。照片拼图由61张居民与志愿者的肖像组成，宛如波那维斯达的“全家福”；视频则汇集了大家对国家的祝福，展现邻里凝聚力。

配合国庆，活动展出“SG61照片拼图”。拼图由61张居民与志愿者的肖像组成，宛如波那维斯达的“全家福”。（波那维斯达基层组织提供）

陈振声说：“61张照片背后都有各自的独特故事，但拼凑在一起，展现的是让我们引以为豪的新加坡，不同背景的人如何共同建设家园，彼此守望相助。迎接SG61的当儿，我希望大家继续深化这些日常联系，为我们的社区和国家更进一步、共创未来。”

71岁退休者陈淑玲是照片拼图的其中一张脸孔。她说：“拍照时孙子好兴奋。我希望他看到成品时，能记住国庆不只是个大型庆典，更在于关怀身边的人，以及有没有尽到自己的一分力。”

淡滨尼五议员齐到与居民同庆

淡滨尼的国庆敬礼仪式则聚集了300多人。淡滨尼集选区五名议员全到齐，包括社会及家庭发展部长马善高、文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟、文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆、许宝琨、陈以君。淡滨尼尚育区议员、国防部政务部长朱倍庆也出席活动。

淡滨尼集选区领军议员、社会及家庭发展部长马善高（右二）及另四名议员全到齐，与居民同庆国庆：（左二起）陈以君、许宝琨、文化、社区及青年部长兼教育部第二部长梁振伟，及文化、社区及青年部兼交通部政务部长马炎庆（右一）。左一为淡滨尼尚育区议员朱倍庆（国防部政务部长）。（淡滨尼天地提供）

下午3时45分起，淡滨尼天地还举办了“情系淡滨尼：超越心跳”（Our Tampines: Beyond Heartbeats）国庆音乐会。除了有啦啦队、鼓乐和本地歌手带来的精彩演出外，现场也直播了国庆庆典，并以璀璨的烟花秀圆满落幕。

此外，一些社区也配合人协百盛艺术节（PAssionArts Festival），在国庆周末举办了国庆庆祝活动。其中，巴耶利峇展出一个高2.1米、共四层的“生日蛋糕”艺术装置，上面点缀着由黏土制成的本地地标微缩模型；榜鹅海岸则利用回收塑料瓶制作了大型艺术装置，展现榜鹅独特的水道与桥梁特色。

也是荷兰—武吉知马集选区议员的外交部长维文医生连同区内的议员谢秉辉和武吉班让区议员连荣华等人在国庆日清早走访SMRT综合交通枢纽，向前线的公交人员致谢。

维文过后在脸书贴文说：“即使在公共假日，他们依然坚守岗位，确保我们的巴士和地铁安全、顺畅地运行。正是这种日复一日的默默付出，不仅造就了今天的新加坡，也保障我们每天能持续前行。”