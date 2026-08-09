经济不景气，加上受到场地或准证申请影响及疫情后观念改变等多重因素下，多名台主预估今年农历七月的歌台将不超过90台，相信会写下历来新低。

下个星期四（8月13日）就是农历七月初一，也是本地歌台界忙碌的时候，2020年冠病疫情来袭前，曾创下一个月全岛上演500场歌台的记录。

但2022年疫后开放至今，实体歌台逐步恢复却不复昔日辉煌。

丽星娱乐制作执行总监陈志伟告诉《新明日报》记者，截至目前为止，他共接到24台，数目和去年相差无几，但纵观全岛，预计今年传统歌台的台数，将会低于100台，写下历来新低。

据他所知，目前所有主持人的台数都在减少，以目前的趋势来看，日后的农历七月应该也很难再有上百场歌台。

“我认为80台算是基本盘，但要继续维持这个数目，也是非常不容易的事，我们只能希望可以固定下来。”

他透露，尽管场地和准证申请是其中一部分因素，但最主要的还是经济问题，导致很多中元会可能找不到赞助商，或是缺乏经济来源而无法继续。

疫情后观念转变

新媒体舞台设计兼群星娱乐制作台主卓建龙则说，除了上述因素外，另一个很重要的原因就在于疫情后观念的转变。

“在疫情前，很多人都觉得中元会必须持续办下去，否则可能招来不幸。但疫情期间无法举办，他们发现并没有什么影响，所以过后就陆续选择停办。”

他说，由于中元会是吃力不讨好的工作，很多年轻人都不愿接手。今年他也预计全岛的传统歌台只剩下约90台，而他目前接到约13台。

完整报道，请翻阅2026年8月9日的《新明日报》。