受台风“白海豚”（Dolphin）影响，新加坡航空公司八趟往返新加坡与上海的航班取消，另有10趟新航航班调整起飞时间。

新航星期六（8月8日）在官网发布通告说，受天气状况影响，原定星期天（9日）和星期一（10日）往返新加坡与上海的部分航班将调整。

取消的航班包括：

8月9日从新加坡飞往上海的SQ828、SQ830、SQ832和SQ836航班；

8月9日从上海飞往新加坡的SQ831、SQ833、SQ835航班，以及8月10日凌晨起飞的SQ825航班。

此外，星期一及星期二（11日）也有10趟新航航班调整起飞时间。新航会联系所有受影响乘客，通知航班调整情况。

新航指出，由于天气状况仍可能有变，其他航班恐怕也受影响。乘客可通过新航网站查询最新航班资讯。

受波及的乘客可选择改搭其他航班，或为机票未使用部分费用申请退款。直接向新航购票的乘客，可通过新航网站填妥申请表格办理退款；通过旅行社或航空公司伙伴购票的乘客，则需直接联系相关机构寻求协助。

除新航外 另20趟往返上海航班取消

根据樟宜机场网站资料，截至星期天下午2时，除新航外，当天另有八趟从上海飞往新加坡的航班，以及12趟从新加坡飞往上海的航班取消。

受影响航空公司包括春秋航空、中国东方航空、吉祥航空及中国国际航空等。

“白海豚”料9日晚至10日晨在浙闽沿海一带登陆

根据新华社报道，“白海豚”预料于星期天晚间至星期一凌晨在中国沿海登陆，中国中央气象台已发布第二高等级的台风橙色预警。

“白海豚”料以10至15公里时速向西偏北方向移动，星期天晚至星期一早晨在浙江舟山至福建福鼎一带沿海登陆。

受台风影响，中国东部地区将持续出现强风和降雨天气，影响范围包括上海及邻近省份，相关天气预计持续至星期三（12日）。

“白海豚”星期六袭击日本南部冲绳县，造成六人受伤，超过5万栋建筑断电。