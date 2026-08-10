庆祝新加坡建国61周年的国庆庆典8月9日晚上在璀璨的烟花汇演中圆满落幕。数万名公众有序地散场后，经过清洁团队连夜清理，国家体育场周边很快就恢复平日的干净与整洁。

国家体育场外的河畔步道上的国庆主题“未来无限”（Go Beyond）灯光装置，星期天（8月9日）白天是不少公众排队拍照打卡的地点，晚上更是挤满了等待观看烟花汇演的人群。（李冠卫摄）

公共服务统筹部长兼国防部长陈振声星期一（8月10日）上午在脸书发贴文，分享他于星期一凌晨在国家体育场外骑行时拍到的画面。

他在贴文中写道：“感谢大家，尤其是我们所有的清洁人员，在一夜之间让整个加冷湾（Kallang Bay）焕然一新！”

从陈振声的照片里可以清楚看到，无论是国家体育场外的梯级和人行道、河畔步道上的国庆主题“未来无限”（Go Beyond）灯光装置前的广场、丹戎禺河滨步道，还是周边沿河骑行道上，全都没有垃圾的踪迹，打扫得非常干净。

《联合早报》摄影记者星期一走访国家体育场外时，也观察到地面很干净，现场有不少工作人员在收拾着各类大型设备，例如把帐篷和支架拆卸下来，把围栏收到一旁等等。场外有些地方叠放着不少东西，稍显杂乱，但恰恰是这份杂乱，才让人看出前一晚曾有数万人聚集在一起参与盛大的国庆庆典。

星期一（8月10日）白天，体育场河畔步道的地面已经收拾得非常干净，丝毫看不出前一晚曾有数万人聚集在那里野餐和看烟花。（关俊威摄）

国庆筹委会星期天晚上公布的数据显示，有2万多名公众聚集在体育场外四个地点：体育场河畔步道、加冷水上活动中心、丹戎禺河滨步道，以及加冷河畔公园，近距离观赏国旗飞越致敬仪式、总统礼炮的鸣放，以及压轴的烟花汇演，不少人也边野餐边等待看烟花。体育场内则有近4万2000名观众现场观看国庆庆典。

数万人散场离去后，在极短的时间内就将大片区域清理干净，清洁人员确实劳苦功高。

国庆筹委会的后勤团队主席在领英（LinkedIn）分享了陈振声的贴文并写道，衷心感谢每一位彻夜不眠工作的人员、清洁工和地面技术人员，有了他们的努力付出，整个场地才能恢复洁净如初。贴文中也答谢设施管理服务公司C&W、本地三家公共废物管理公司之一的可瑞环境（Cora Environment）、国家环境局和公共卫生理事会。

公共卫生理事会上星期四（6日）在脸书上介绍，理事会很荣幸能在2026年国庆庆典期间参与庆祝活动，为保持体育场周边环境的整洁出一分力。他们在国家体育场外的流动厕所等多处设置大型提示板，提醒公众保持清洁、随手带走垃圾，共同维护环境整洁。

理事会今年也调派旗下环保领袖网络（R.I.S.E Champions Network）的24名义工，在体育场外担任清洁倡导者，主要工作是定期检查厕所设施、鼓励公众妥善丢弃垃圾，并向国庆庆典运作团队通报清洁问题，以便及时跟进。