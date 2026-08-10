新柔地铁通车在即，长堤两岸的人都很兴奋，这自不在话下。

从兀兰北站出发，约五分钟即可抵达新山武吉查卡站；通过“一地两检”，乘客可在出发一刻一次过完成两地通关手续。如此快捷便利，两地人的梦想终将实现。

在被喻为全球最繁忙的边境关卡，两三小时的关卡塞车现象，早已成常态。

新加坡和柔佛州两地期待已久的时刻，将刷新历史一页。

其中一个“常态”将变本加厉，那就是新加坡人爱去新山消费的行为，将变得更加理所当然。

不同的调查和研究都显示，新柔地铁给柔佛带来的好处比新加坡多，柔佛市面将尝到更大的甜头。

新加坡工商联合总会、新加坡餐饮业协会和新加坡零售商协会7月16日公布一项研究报告估计，新柔地铁通车后两地之间，每年往返趟次将增加1120万次。

根据估算，新加坡人在新山的消费每年可能增加约10亿5000万新元，柔佛访客在新加坡的消费则料增加约7亿5600万新元。

换言之，新加坡入境收入比出境消费少了2亿9400万元，这笔逆差相当于去年新加坡零售与餐饮总销售额的0.4%。

研究报告指出，除了集中在中部的高端零售、娱乐和大型生活休闲领域，在新柔地铁通车后可能吸引更多新山访客消费而获益之外，西部、北部、东北部及东部商家恐将受到不小冲击。（联合早报）

本地调研机构Blackbox Research于7月间，访问507名新加坡人。

调查显示，新加坡人的跨境消费意愿会因此明显上升。近六成受访者会比现在更常前往柔佛消费，另有半数考虑在当地租房，方便周末出游或短期居住。

过半受访者说，通车后每三个月至少会有一次到柔佛购物（55%）、到餐厅或咖啡馆用餐（54%），或购买杂货和日用品（51%）。

另有43%说，可能定期到柔佛留宿或度周末，也有相同比率的人会定期与亲友相聚。

在这项调查中，近九成的受访者预计，会把原在本地的部分消费改到柔佛去。42%预计，每月在柔佛消费100至249新元，22%预计消费250至499新元，7%预计消费500至999新元，有3%预计会花费至少1000新元。也就是说，32%受访者表示会消费至少250新元。

这些数据都在印证新加坡人的生活圈将向北扩大，跟朋友相约咖啡店喝杯咖啡，去按个摩，理个头，洗个脸，看场电影……很多生活小事可以一天内在长堤彼岸解决。

以前在新山可以到处看到新加坡车子，以后是新山的每个角落都会有新加坡人的影子。新加坡人，新山人融为一体，除了口音之外，两地人更加不容易分清楚。其实，两地人的口音也会进一步互相影响。

新山市中心正在兴建一系列有盖走道，将武吉查卡站和其他主要发展项目衔接起来，包括城中坊（City Square）、国际会议中心，以及兴建中的加冕广场（Coronation Square）。完工后，公众将可以从武吉查卡站步行到这些地点，无需转乘其他公共交通。（海峡时报）

除了日常消费之外，也许会有更多人把年迈的父母送到那里的疗养院或是养老院。

新柔地铁带来的未来场景，似乎都建立在两地消费价格水平仍保持明显差距的假设上，包括上述的研究和调查。

其实，随着两地经济的进一步融合，柔佛尤其新山一带的价格水平肯定会随着新加坡人把生活脚步伸过来而水涨船高。

中长期而言，新山的价格将逐渐向新加坡看齐。当更多新加坡人涌入租房子当休闲用的风气兴盛时，直接影响那些在新加坡工作却住在新山的来自更北的马国人，他们“在新加坡赚钱，在新山花钱”的好日子将会消失。

从即刻效应来看，新加坡商家和各类生活服务业生意的流失将有多严重，非任何调查可以准确预估的，因为预估往往赶不上变化。

往好的方面来看，新加坡各行各业的实际的情况也许不如设想中的悲惨，因为，柔佛的消费水平也因为新柔地铁通车而往上冲，一段时间之后，新加坡人到新山，不完全是为了便宜省钱而去消费，而是纯粹是为了换一换活动的环境。

目前的调查似乎也忽略新加坡本身的优势和吸引力，作为一个环球化和发达城市，新加坡有的，新山缺乏。如新加坡的艺术表演场所、体育馆、博物馆、科学中心、动物园、滨海湾花园等等，柔佛人民占了地利之便，可以更常南来新加坡看国际水平的演出和看展览。

新柔地铁将改变两地的生活常态，两地人民都会感受到震荡，久而久之，习惯就好。