狮城男子与太太到台中旅游，众人去一家KTV唱歌喝酒，岂料搭电梯离开时，声称遭人从后方推挤叫嚣，甚至被人用灭火器袭击。台湾警方告诉《新明日报》，冲突事因双方酒后起口角，如今相互提告伤害。

这起事故发生于上星期六（8月8日）凌晨约4时许，地点位于台中市丰原区向阳路的一家“超級巨星自助KTV”。

事主黄先生（35岁）告诉网络媒体“慈母舰”（Mothership），他和太太与亲友一行六人到台湾旅游，事发当天是他们行程的最后一晚，众人便到KTV唱歌喝酒。

他忆述，事发时他们正准备搭电梯离开，却遭三名男子从后方推挤进入电梯。

“我是我们当中最后一个进电梯的人，我就感觉有人从后面推了我一把，我转过头查看，就被一名男子大喊叫嚣：‘看三小’，之后就一拳打过来了。”

黄先生说，他遭五名男子围殴，并在过程中一度跌倒在地，其间甚至遭对方一人用灭火器袭击。当地警方接获通报后到场，两方被送院治疗，随后再前往警局录取口供。

他强调一行人并不认识对方，当时电梯内已十分拥挤，对方身材都相当壮硕，因此不理解对方为何仍要硬挤入电梯，加上袭击者之后还挑衅和挑战警员，怀疑对方可能吸毒。

台警：双方相互提告伤害

台湾警方证实，事件涉及两名台湾籍男子和一名狮城籍男子，案件已移交地检署。

台中市丰原分局星期一（10日）早上告诉《新明日报》，调查显示，双方事发前饮酒，冲突应是酒后纠纷，双方进入电梯时推挤所致，事发时台湾籍男子先出手打人，狮城男子之后亦有还击。

针对黄先生称遭五男围殴，丰原分局指，与黄先生爆发肢体冲突的为两名台湾男子，其余三人则为在场人士，并不涉案。

丰原分局指，事后双方相互提告伤害，因此依法对双方进行调查问话，调查结果已在当天早上移交台中地方检察署。

完整报道，请翻阅2026年8月10日的《新明日报》。