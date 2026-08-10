47岁男子酒后与两名同事起争执，竟回家拿两把剑来到组屋楼下，叫两人各拿一把剑跟他“决斗”。见两同事不敢下车并驶离，他还持剑追了几米，如今被判监八个月又三周。

被告是47岁的本地男子洪伟平，他日前承认持有致命武器、试图持危险武器伤人、鲁莽行为导致他人受伤等在内的五项控状，另有10项控状在法官下判时被一并纳入考量。

案情显示，去年5月22日晚上约7时，被告与两名同事在宏茂桥10道第530座咖啡店吃饭喝酒。其间，被告饮下10杯啤酒后醉酒，两名同事之后开玩笑说他是来“白吃白喝”的。被告听后动怒，起身回家。

同事之后叫他回到咖啡店，但被告说自己已经回家，并提议到住家楼下见面，两人同意。

住家藏有五剑一武士刀

当时，被告回家拿了两把剑后就下楼。晚上约9时45分，他看见两名同事各自驾着货车驶向停车场，于是走上前。被告将两把剑扔在地上，叫两名同事各拿一把剑，并声称自己会徒手与他们打斗。

见两名同事并未下车，被告随后捡起两把剑，走向两辆货车，分别用剑柄敲打车辆，同时大声叫喊。两名同事随即驾车离开，被告还持剑追了几米，之后才停下来回家。

共有四名公众目睹被告挥舞两把剑，立刻报警。

调查显示，被告非法持有五把剑与一把武士刀，并将这六把武器放在他宏茂桥1道的住家里。(人名译音)

两天后在咖啡店上演全武行

拿剑闹事的两天后，被告又在咖啡店上演全武行，扔椅子砸人还挥拳。

去年5月24日早上约7时30分，被告又在宏茂桥10道第407座咖啡店闹事。

当时，一名男子与父母经过，被告突然情绪激动，扔塑料椅击中男子嘴部。咖啡店助手上前帮忙，被告再扔椅子击中助手的头部。男子父亲和咖啡店助手试图制止，被告竟挥拳打向两人。

其间，一名负责看顾附近神坛的男子到场查看，被告不仅破口大骂，还扔椅子击中对方的手臂。

警方接报后赶到现场逮捕被告，并押往兀兰警署。抵达警署后，被告仍大喊大叫，并以粗话辱骂警员。