早前，对引用电影台词和内容情有独钟的新加坡贸工部长陈诗龙，在国会针对本地企业面对的挑战发言时，借用了好莱坞经典拳击电影《洛奇》主人公的故事。

他说，企业家就像是洛奇，不仅能挥拳出击，更重要的是能承受打击，重新站起来并继续勇往直前，“这才是企业家获胜的方式”。

但众所周知，拳击比赛有量级之分，若由重量级拳手对阵轻量级拳手，本来就不是一场公平的较量。

最近，在拼多多及淘宝等中国电商平台冲击下节节败退的本地商家，面临的或许就是这么一场不公平的拳赛。

从“一件包邮”到“0元包邮”，加上“便宜到笑”的商品价格，中国电商的价格攻势，本地商家几乎无法招架。

从量级来看，中国电商平台是在“降维打击”，而本地商家则是“越级打怪”。

据《新明日报》报道，面对中国电商平台在本地强势进攻，受访的新加坡邻里商家苦叹生意越来越难做，有者营业额甚至下滑超过50%。

本就因新柔地铁开通在即而忐忑不安的本地商家，如今又要迎战过江龙，情况可谓雪上加霜。

新柔地铁开通在即，本地邻里商店的生意恐面临打击。（海峡时报）

短期内爽购便宜货 长期下来整体经济买单？

持平而论，百物价涨下，电商平台的廉价商品，能让新加坡消费者稍微喘口气。

也有部分声音认为，这本就是一场自由市场的优胜劣汰，既然抢不过别人，就意味着经营模式已无法适应时代洪流，不求变，关门大吉也只是刚好而已。

然而，放任这些打价格割喉战的平台商品持续涌入，长期而言，恐怕是把双刃剑，甚至是饮鸩止渴。

以拼多多为首的中国电商平台以工厂直销等模式压低成本，本地商家根本无法在价格上与之匹敌。这从源头起即已是不公平的较量。

更令人担忧的是，这种直销模式恐将直接冲击本地供应链，导致品牌商、批发商、经销商等被绕开，“没工开也没饭吃”。附带的效应，是相关从业人员收入锐减甚至失业，最终因民众整体消费意愿及能力低迷，拖累国家经济走下坡。

拼多多主打包邮低价，对本地消费者极具吸引力。（互联网）

这类中国电商平台大举“入侵”外国市场，与中国当地产能过剩的背景息息相关，平台及中国当局给予大额补贴，使商家能以更低廉的价格抢占他国市场。

与此同时，相对身在国外的电商平台卖家，新加坡商家必须面临更严格的合规及监管力道。随着租金、水电费及人力成本日益高涨，本地商家的获利空间也进一步受挤压。

面对中国电商廉价商品的倾销，不少国家已经采取限制措施。美国取消了800美元以下小额包裹免税的措施，欧盟亦在今年7月起取消价值150欧元以下小额包裹的免税待遇。

印尼则采取更严厉的限制措施，包括屏蔽拼多多旗下面向国际市场的电商平台Temu，以及封禁其手机应用。

新加坡主张自由贸易，反对保护主义，但或许也该反思，这些来自海外的电商巨擘，是否在不尽公平的擂台上，重击资本并不雄厚的本地中小型企业。

要本地商家具备打不倒的企业家精神无可厚非，但至少也要让他们在量级与规则公平的擂台上有一搏的机会，否则量级处于劣势的拳手无论多有毅力，总在读秒阶段坚持站起，也只是继续白白挨打而已。