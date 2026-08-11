为避免男子持刀自残，并对周围民众造成伤害，56岁释囚挺身而出压制持刀者，及时防止情况进一步恶化。

《联合早报》星期一（8月10日）报道，金文泰广场外的邻里中心中午12时许发生持刀自残事件。

一名34岁男子突然闯入一个榴梿摊位，从摊贩手上抢走一把榴梿刀，跟着往自己身上多处捅刺。所幸，在这危急时刻一名路人奋不顾身冲上前，从背后紧紧钳住男子双臂，夺走利刃并将其制伏在地，避免了更严重的伤害。

两人僵持20多分钟后，警方及民防人员到场，将两人分别送院治疗。

裕廊东—武吉巴督集选区议员许德财当晚在社媒平台Instagram发文透露，这名见义勇为的公众是56岁的奥斯曼（Osman Sidin）。

延伸阅读 男子金文泰榴梿摊夺刀 边跑边自残场面骇人

许德财说，奥斯曼告诉他，由于担心持刀男子继续自残，以及可能危害现场其他民众，尤其是年幼小孩的安全，他决定采取行动，以避免造成进一步伤害。

奥斯曼也透露，自己曾是一名释囚，是黄丝带社群的一员，早已改过自新的他，如今只希望能多行善事。

许德财表示，奥斯曼的话语触动了他，让他了解到第二次机会是有意义的。

他说：“人们会改过自新，当他们获得重生的机会时，他们就能去关爱他人，并在他人的生命中带来改变。”

探望奥斯曼时，许德财送上了一颗黄色小星星——星星，因为见义勇为的奥斯曼“是一颗璀璨闪耀的星星”；黄色，则是为了提醒人们，“第二次机会也是全新的开始”。

生活遇到困难的人，可拨以下热线求助：

新加坡援人机构（SOS）：1767（24小时）／关怀短信（CareText）：91511767

妇女行动及研究协会（AWARE）：1800-7775555（妇女援助专线）

关怀辅导中心：1800-3535800

心理卫生学院：63892222

新加坡心理健康协会：1800-2837019