23年前因欺骗政府机构19万5800元被判坐牢18个月，男子在上诉期间潜逃至印度尼西亚，还以假身份申请印尼护照多次出入新加坡。男子今年3月落网后，星期二（8月11日）被判监禁11个月又15周。

被告陈吉伟（58岁，译音）案发时是金属电镀业务公司的董事经理，于2002年因欺骗罪被判坐牢18个月。

据案情，2000年6月，被告向当时的新加坡生产力与标准局（Singapore Productivity & Standards Board）申请津贴时虚报工程成本，将数额夸大为43万零760元，骗取19万5800元津贴。

他在上诉期间获准保释，案件原定2003年1月开审，但他没有出席聆讯，从此人间蒸发。法庭当时发出了逮捕令，警方也发出紧急公报通缉，并在2011年4月至2021年4月，通过国际刑警组织对他发布红色通缉令。

判监11个月又15周

陈吉伟今年3月7日在樟宜机场被捕，随后被控22项控状，包括违反庭令未出席聆讯、非法出境、使用假护照出入境，以及向移民与关卡局提供虚假资料等抵触移民法令的罪名。他星期二（8月11日）承认其中六项控状，余项交由法官下判时一并考虑后，被判坐牢11个月又15周。

根据案情，陈吉伟在上诉后的某一天，到新加坡北部海岸以5000元现金为酬劳，搭渔船偷渡到马来西亚。他随后经泰国飞往印尼。陈吉伟是新加坡公民，但出生于印尼。抵达印尼后，他以“Ken Srona”的身份申请印尼护照，护照上只有照片是他本人，姓名和出生日期都与他的新加坡护照不同。

2011年6月，他乘飞机回新加坡，以印尼护照通关，向移民官员谎称自己不是新加坡人，也没有其他护照，数天后再以同一本护照离境返回印尼。从那之后至2016年6月，被告30多次以两本不同护照出入境新加坡。警方最终追查到他的下落，今年3月在他从中国前往印尼、过境新加坡时逮捕他。

陈吉伟已婚，育有两名孩子，其家人2006年也移居印尼。

控方：被告精心策划潜逃须严惩

控方指出，被告为逃避法律制裁精心策划潜逃，还将家人接到印尼居住，甚至明目张胆地多次返回新加坡。警方20多年来从未放弃追查，直至2018年仍与被告家人保持联系。主控官认为，被告的行为完全藐视法律，追捕过程更耗费了大量公共资源，必须严惩以儆效尤，避免他人效仿。

律师求情时称，被告第一次用印尼护照返回新加坡，是为了寻找家人，当时已做好被捕的准备，没料到竟能顺利通关。

律师说，被告误以为自己的案件已经“了结”，因此才继续往返新加坡。被告将家人接到印尼，是为了照顾孩子，并非一切都有预谋。律师指出，被告已承认罪行，并对终能为自己的行为承担后果感到释然，但强调被告并非罪大恶极之人，恳请法官从轻发落。

法官：须先服完欺骗罪18个月刑期

法官下判时说，必须严惩被告以儆效尤，确保这类明目张胆的罪行不在新加坡重演。法官下令，被告须先服完欺骗罪名被判的18个月刑期，再接着服因潜逃等罪名被判的11个月又15周刑期。

移民局发文告说，当局已借助生物识别技术和数据分析，加强移民通关流程与系统。自2020年7月起，移民局在关卡部署多模态生物识别系统，以更有效地侦测使用多重身份或假身份的旅客。

目前，新加坡所有陆路、海路和空路关卡的自动通关通道都已配备虹膜和面部扫描仪。这些生物识别信息同步使用，提高了核实旅客身份的准确度，进一步加强移民局捍卫新加坡边境的能力。移民局强调，对于企图使用他人身份，或以不同于此前入境时所用身份出入新加坡、借此规避检查的旅客，当局将毫不犹豫采取严厉行动。