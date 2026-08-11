在本地出售的一款贝果调味料被指含有违禁物质罂粟籽，二手交易平台Carousell已把这款调味料下架。

由于源自罂粟，且可能含有微量受管制药物，新加坡中央肃毒局将罂粟籽列为违禁品。

涉事商品是美国知名杂货品牌Trader Joe’s的贝果调味料“Everything But The Bagel”。

旋转拍卖（Carousell）星期二（8月11日）向《联合早报》证实，在上星期六（8日）接获新加坡中央肃毒局通知后，已在本地平台下架82个售卖“Everything But The Bagel”贝果调味料的销售页面。

据《海峡时报》上星期五报道，中央肃毒局正在调查相关商品，并将在必要时采取下架行动。

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《联合早报》已向肃毒局询问更多详情。

旋转拍卖强调，严正看待销售违禁品的行为，包括含有违禁物质或物质含量超标的食品。旋转拍卖目前持续通过相关关键词主动清理平台，以排查并下架其余的“Everything But The Bagel”调味料。

旋转拍卖也提醒，由于是在商品发布后才会进行内容审核，在人工智能审查系统检测出违规商品前，用户仍有可能会短暂看到新上架的相关商品。用户也可通过商品页面上的举报功能向平台举报相关商品。旋转拍卖将继续与当局及合作伙伴紧密合作，并严格遵守法规及当局发布的指示。

“Everything But The Bagel”调味料早前也曾一度在本地另外两大电商平台Shopee及Lazada上架，但记者星期二在这两个平台搜寻时，已找不到相关商品。

截至星期二下午5时，Shopee及Lazada尚未就《联合早报》的置评请求作出回应。

“Everything But The Bagel”贝果调味料最先在韩国被查出含有违禁物质。韩国媒体《韩国先驱报》上星期二报道，韩国当局检测后发现，这产品含有罂粟籽，同时含有吗啡及可待因，在韩国都属受管制毒品与麻醉药品。韩联社也报道，这款调味料因含有违禁品，已在韩国全面下架。