乌节路正转型为一条绿色走廊，重振后的总统府公园预计将扩大至目前的三倍以上，纳入周边绿色空间，并新增胡姬花公园与胡姬花广场、活动长廊、游乐园林，以及致敬本地女性开拓精神与贡献的公园等设施。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉星期三（8月12日）在淡马锡店屋（Temasek Shophouse）公布有关总统府公园和多美歌一带振兴工作的最新计划。

他指出，现有的总统府公园将与多美歌格林小公园（Dhoby Ghaut Green）、槟榔路的户外空间（Penang Road Open Space）以及乌节路一带的芙蓉路（Buyong Road）和汉地路（Handy Road）之间500米步行街合并。整合后的总统府公园面积将是目前的三倍以上。

国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉（中）星期三（8月12日）在淡马锡店屋参观浏览有关总统府公园和多美歌一带振兴工作的最新计划。 （李冠卫摄）

重振后的新区域将划分为三个主要区：以胡姬花为主题的胡姬花公园与胡姬花广场、总统府公园，以及多美歌格林小公园。

开辟礼仪车道通往总统府正门

总统府公园将开辟礼仪车道作为总统府的正门入口，沿途种植大树以提供遮阴。（国家公园局提供）

其中，总统府公园将开辟礼仪车道（ceremonial driveway）作为总统府的正门入口，沿途种植大树以提供遮阴。当局也将探讨增设室内展厅，展示本地的多元文化遗产和自然花卉。

多美歌格林小公园则将转化为活动长廊，可以用于户外艺术创作、表演、市集和节庆活动等。那里也将设游乐园林设施，鼓励儿童及家庭通过游戏亲近自然，促进身心健康。

此外，活动长廊也将涵盖向本地女性开拓精神与贡献致敬的公园。它将提供公共空间，以支持纪念活动及女性团体的教育内容。

多美歌格林小公园将转化为活动长廊，增设纪念本地女性开拓精神与贡献的公园，以及游乐园林设施，鼓励儿童及家庭通过游戏亲近自然，促进身心健康。（国家公园局提供）

当局正研究建设一座桥连接美歌格林小公园和福康宁公园

另外，当局也正在研究建设一座桥，将美歌格林小公园和福康宁公园直接相连，方便公众前往周边景点。

这项计划是重振乌节路计划的一部分。重振乌节路计划由政府在2019年推出，其中一个目标是“昔日果园·乌节再现”（Bring Back the Orchard）的规划，将乌节路打造成城市中心的绿色走廊，通过植物美化乌节，再现乌节昔日的果园历史。

配合这项宣布，当局在淡马锡店屋设展板介绍有关详情，展期至8月26日。陈圣辉说，希望公众能在展览上提出建议，特别是关于多美歌区域重振后的活动和项目。

他说：“我希望多美歌区域的这些规划能引发更多想法，也鼓励大家思考，如何为乌节路增添活力，让它比以往更有生气。”