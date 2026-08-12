总统府公园将重振扩大逾三倍 新增胡姬花公园等设施
乌节路正转型为一条绿色走廊，重振后的总统府公园预计将扩大至目前的三倍以上，纳入周边绿色空间，并新增胡姬花公园与胡姬花广场、活动长廊、游乐园林，以及致敬本地女性开拓精神与贡献的公园等设施。
国家发展部兼外交部政务部长陈圣辉星期三（8月12日）在淡马锡店屋（Temasek Shophouse）公布有关总统府公园和多美歌一带振兴工作的最新计划。
他指出，现有的总统府公园将与多美歌格林小公园（Dhoby Ghaut Green）、槟榔路的户外空间（Penang Road Open Space）以及乌节路一带的芙蓉路（Buyong Road）和汉地路（Handy Road）之间500米步行街合并。整合后的总统府公园面积将是目前的三倍以上。
重振后的新区域将划分为三个主要区：以胡姬花为主题的胡姬花公园与胡姬花广场、总统府公园，以及多美歌格林小公园。
开辟礼仪车道通往总统府正门
其中，总统府公园将开辟礼仪车道（ceremonial driveway）作为总统府的正门入口，沿途种植大树以提供遮阴。当局也将探讨增设室内展厅，展示本地的多元文化遗产和自然花卉。
多美歌格林小公园则将转化为活动长廊，可以用于户外艺术创作、表演、市集和节庆活动等。那里也将设游乐园林设施，鼓励儿童及家庭通过游戏亲近自然，促进身心健康。
此外，活动长廊也将涵盖向本地女性开拓精神与贡献致敬的公园。它将提供公共空间，以支持纪念活动及女性团体的教育内容。
当局正研究建设一座桥连接美歌格林小公园和福康宁公园
另外，当局也正在研究建设一座桥，将美歌格林小公园和福康宁公园直接相连，方便公众前往周边景点。
这项计划是重振乌节路计划的一部分。重振乌节路计划由政府在2019年推出，其中一个目标是“昔日果园·乌节再现”（Bring Back the Orchard）的规划，将乌节路打造成城市中心的绿色走廊，通过植物美化乌节，再现乌节昔日的果园历史。
配合这项宣布，当局在淡马锡店屋设展板介绍有关详情，展期至8月26日。陈圣辉说，希望公众能在展览上提出建议，特别是关于多美歌区域重振后的活动和项目。
他说：“我希望多美歌区域的这些规划能引发更多想法，也鼓励大家思考，如何为乌节路增添活力，让它比以往更有生气。”